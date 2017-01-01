Suriye'nin İdlib kentine düzenlenen kimyasal saldırının yankıları sürüyor.

Kremlin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Rusya'nın Suriye'de Esed'i desteklemeye devam edeceğini ve askeri operasyonlarını sürdüreceklerini açıkladı.

Kremlin'den yapılan açıklamada kimyasal sızıntının muhaliflerin cephaneliğinden başladığı belirtilirken, Rusya'nın BM'de de bu görüşü savunacağı duyuruldu.

MOSKOVA: HAVA SALDIRISINDA KİMYASAL CEPHANELİK İSABET ALDI

Moskova yönetimi, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada da rejim uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırısında muhaliflere ait kimyasal cephaneliğin isabet aldığını ve kimyasal sızıntının bundan kaynaklandığını savunmuştu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin konuyla ilgili olarak gün içerisinde toplanması bekleniyor.