Suriye'nin İdlib kentine düzenlenen kimyasal saldırının yankıları sürüyor.
Kremlin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Rusya'nın Suriye'de Esed'i desteklemeye devam edeceğini ve askeri operasyonlarını sürdüreceklerini açıkladı.
Kremlin'den yapılan açıklamada kimyasal sızıntının muhaliflerin cephaneliğinden başladığı belirtilirken, Rusya'nın BM'de de bu görüşü savunacağı duyuruldu.
- İdlib'deki kimyasal katliamla ilgili Rusya'dan açıklama! Rusya, İdlib'de yaşanan zehirli gaz bulaşımının nedeninin muhaliflerin elindeki kimyasal silahlardan kaynaklandığını savundu
MOSKOVA: HAVA SALDIRISINDA KİMYASAL CEPHANELİK İSABET ALDI
Moskova yönetimi, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada da rejim uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırısında muhaliflere ait kimyasal cephaneliğin isabet aldığını ve kimyasal sızıntının bundan kaynaklandığını savunmuştu.
BM GÜVENLİK KONSEYİ BUGÜN TOPLANIYOR
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin konuyla ilgili olarak gün içerisinde toplanması bekleniyor.
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Misafir 57 dakika önceAllah bunları kahru perişan eyleyin.30
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Misafir 1 saat öncemuhaliflerin elinde iman dan başka ne varki depolarında sızıntı yapacak kimyasal olsun tarih bunu yazicak Rusya zalimlerle birlikteydi ve yenildi diye yaz bunu bir kenara Putin30
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Misafir 1 saat önceObama yüzünden bebekler bu hale geldi.Obama İranın ajanıydı...00
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Misafir 2 saat önceulan sizde karar verin rusyayı sevecekmisiniz yoksa =) yeter artık ne saçma tutarsız dış politika00
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Misafir 2 saat önceAllah sizi kahretsin, lanet etsin inşalllahhhh00
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Misafir 2 saat önceYa kahhar,Ya kahhar,Ya kahhar00
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Misafir 2 saat önceAllah belanızı versin masumların ahı yanınıza kalmaz inşallah00
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Misafir 2 saat önceAllah sizi kahretsin inşaallah00
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Misafir 2 saat öncedepo'dan sizmis, kacinci yalan bu00
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Misafir 3 saat öncezalimler için yaşasın cehennem !00