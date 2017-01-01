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DÜNYA

Rusya'dan Esed açıklaması: Devam edeceğiz

Kremlin, İdlib'de düzenlenen kimyasal saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı

05 Nisan 2017 Çarşamba, 14:34:48 Güncelleme: 16:01:11 HABERTURK.COM

Suriye'nin İdlib kentine düzenlenen kimyasal saldırının yankıları sürüyor.

Kremlin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Rusya'nın Suriye'de Esed'i desteklemeye devam edeceğini ve askeri operasyonlarını sürdüreceklerini açıkladı.

Kremlin'den yapılan açıklamada kimyasal sızıntının muhaliflerin cephaneliğinden başladığı belirtilirken, Rusya'nın BM'de de bu görüşü savunacağı duyuruldu.

MOSKOVA: HAVA SALDIRISINDA KİMYASAL CEPHANELİK İSABET ALDI

Moskova yönetimi, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada da rejim uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırısında muhaliflere ait kimyasal cephaneliğin isabet aldığını ve kimyasal sızıntının bundan kaynaklandığını savunmuştu.



BM GÜVENLİK KONSEYİ BUGÜN TOPLANIYOR

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin konuyla ilgili olarak gün içerisinde toplanması bekleniyor.

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YORUMLAR 11
  • Misafir 57 dakika önce
    Allah bunları kahru perişan eyleyin.
  • Misafir 1 saat önce
    muhaliflerin elinde iman dan başka ne varki depolarında sızıntı yapacak kimyasal olsun tarih bunu yazicak Rusya zalimlerle birlikteydi ve yenildi diye yaz bunu bir kenara Putin
  • Misafir 1 saat önce
    Obama yüzünden bebekler bu hale geldi.Obama İranın ajanıydı...
  • Misafir 2 saat önce
    ulan sizde karar verin rusyayı sevecekmisiniz yoksa =) yeter artık ne saçma tutarsız dış politika
  • Misafir 2 saat önce
    Allah sizi kahretsin, lanet etsin inşalllahhhh
  • Misafir 2 saat önce
    Ya kahhar,Ya kahhar,Ya kahhar
  • Misafir 2 saat önce
    Allah belanızı versin masumların ahı yanınıza kalmaz inşallah
  • Misafir 2 saat önce
    Allah sizi kahretsin inşaallah
  • Misafir 2 saat önce
    depo'dan sizmis, kacinci yalan bu
  • Misafir 3 saat önce
    zalimler için yaşasın cehennem !
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