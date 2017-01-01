Rusya Savunma Bakanlığı, ABD ile Suriye'de kooridnasyon amacıyla oluşturulan sıcak iletişim hattını cumartesi gününden itibaren durduracağını açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre; Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, şunları kaydetti:

"Bir saat önce ABD'nin Moskova Büyükelçiliği ataşesi, Rusya Savunma Bakanlığı'na çağırıldı. Rusya Savunma Bakanlığı ile Pentagon arasına Suriye'deki operasyonlar sırasında uçuş güvenliğinin sağlanması konusunda varılmış olan anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini 8 Nisan 2017 saat 00:00'dan itibaren yerine getirmeyi durdurduğuna dair nota kendisine sunuldu."

Konaşenkov, ABD medyasında Rusya'nın uçuş güvenliği anlaşmasında öngörülen sıcak iletişim hattını koruduğuna dair yayınlanan haberleri yalanladı.