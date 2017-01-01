Rusya Savunma Bakanlığı, ABD ile Suriye'de kooridnasyon amacıyla oluşturulan sıcak iletişim hattını cumartesi gününden itibaren durduracağını açıkladı.
Sputnik'te yer alan habere göre; Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, şunları kaydetti:
"Bir saat önce ABD'nin Moskova Büyükelçiliği ataşesi, Rusya Savunma Bakanlığı'na çağırıldı. Rusya Savunma Bakanlığı ile Pentagon arasına Suriye'deki operasyonlar sırasında uçuş güvenliğinin sağlanması konusunda varılmış olan anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini 8 Nisan 2017 saat 00:00'dan itibaren yerine getirmeyi durdurduğuna dair nota kendisine sunuldu."
Konaşenkov, ABD medyasında Rusya'nın uçuş güvenliği anlaşmasında öngörülen sıcak iletişim hattını koruduğuna dair yayınlanan haberleri yalanladı.
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Misafir 40 dakika öncesuriyenin yüzde 40ı esedin yüzde 20 rusya yüzde 20 abd yüzde 15 deaş yüzde 5 türkiye00
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Misafir 42 dakika önceABD ile Rusya getirdi zaten Suriye yi bu hale neyin Savaşı'nı verecekler ki00
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Misafir 55 dakika önceAmerika belasını ya rusya'dan ya k.kore'den bulacak.00
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Misafir 2 saat önceAmerikanın Suriyede yapacağı en iyi hamle Rusya ile uzlaşmaktır.Ülkemizinde Rusya ile kötü olma lüksü yoktur.Bir uçak düşmesi olayında ekonomimiz ne hale geldi hep birlikte gördük.Ayrıca Rusya Amerikanın füze kalkanı projesine karşı süpersonik hızlarda gidebilen balistik füze geliştirdi.159
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Misafir 2 saat öncehadi bakam ilk kim kapcak suriyeyi123