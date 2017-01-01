07 NİSAN 2017
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Rusya Savunma Bakanlığı: Pentagon ile sıcak iletişim hattını durduruyoruz

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD ile sıcak iletişim hattının durdurma kararı alındığını açıkladı

07 Nisan 2017 Cuma, 21:20:12 Güncelleme: 22:33:33

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD ile Suriye'de kooridnasyon amacıyla oluşturulan sıcak iletişim hattını cumartesi gününden itibaren durduracağını açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre; Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, şunları kaydetti:

"Bir saat önce ABD'nin Moskova Büyükelçiliği ataşesi, Rusya Savunma Bakanlığı'na çağırıldı. Rusya Savunma Bakanlığı ile Pentagon arasına Suriye'deki operasyonlar sırasında uçuş güvenliğinin sağlanması konusunda varılmış olan anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini 8 Nisan 2017 saat 00:00'dan itibaren yerine getirmeyi durdurduğuna dair nota kendisine sunuldu."

Konaşenkov, ABD medyasında Rusya'nın uçuş güvenliği anlaşmasında öngörülen sıcak iletişim hattını koruduğuna dair yayınlanan haberleri yalanladı.

 

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YORUMLAR 5
  • Misafir 40 dakika önce
    suriyenin yüzde 40ı esedin yüzde 20 rusya yüzde 20 abd yüzde 15 deaş yüzde 5 türkiye
  • Misafir 42 dakika önce
    ABD ile Rusya getirdi zaten Suriye yi bu hale neyin Savaşı'nı verecekler ki
  • Misafir 55 dakika önce
    Amerika belasını ya rusya'dan ya k.kore'den bulacak.
  • Misafir 2 saat önce
    Amerikanın Suriyede yapacağı en iyi hamle Rusya ile uzlaşmaktır.Ülkemizinde Rusya ile kötü olma lüksü yoktur.Bir uçak düşmesi olayında ekonomimiz ne hale geldi hep birlikte gördük.Ayrıca Rusya Amerikanın füze kalkanı projesine karşı süpersonik hızlarda gidebilen balistik füze geliştirdi.
  • Misafir 2 saat önce
    hadi bakam ilk kim kapcak suriyeyi
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