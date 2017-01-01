07 NİSAN 2017
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ABD'nin saldırısı sonrası Tomahawk'ın üreticisi Raytheon'un hisseleri değerlendi

ABD'nin Suriye rejimine ait Şayrat Hava üssüne yaptığı hava saldırısında kullanılan 59 Tomahawk füzenin Pentagon'a en az 93,81 milyon dolara mal olduğu ortaya çıktı

07 Nisan 2017 Cuma, 22:02:48 Güncelleme: 22:05:12 AA

ABD'nin Suriye'de rejime ait askeri üsse yaptığı füze saldırısı en az 93,81 milyon dolara mal oldu.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Başkan Donald Trump'ın emriyle Suriye'nin Humus vilayetindeki Şayrat Hava üssüne 59 Tomahawk füzesi fırtlatmasının maliyeti belli oldu.

Pentagon'un yıllık bütçesine göre, Esed rejiminin İdlib’de gerçekleştirdiği kimyasal saldırıya cevaben fırlatılan Tomahawk füzelerin her biri 1,59 milyon dolara mal oluyor. Bu rakam, dün geceki hava saldırısında kullanılan 59 Tomahawk füzenin Pentagon'a en az 93,81 milyon dolara mal olduğunu ortaya koyuyor.

TOMAHAWK ÜRETİCİSİ RAYTEONUN HİSSELERİ DEĞERLENDİ

Pentagon'un kullanılan füzelerin yerine yenilerini satın alacağı beklentisi, Tomahawk'ın üreticisi Raytheon'un hisse senetleri yüzde 1,5'e yakın yükselişle 153 dolara yükseldi.

ABD ordusu 5,56 metre uzunluğuyla saatte 880 km hıza ulaşabilen ve bin 200 ila 2 bin 500 kilometre mezilli Tomahawk füzelerini, kara hedeflerini vurmak için genellikle askeri gemilerden veya denizaltılardan fırlatıyor.

Tomahawk füzeleri, 450 kilogramlık patlayıcı taşıma gücü ve gelişmiş yön sistemiyle belirlenen hedefleri isabetle vurabiliyor.

Pentagon, dün gece yapılan saldırıda kullanılan Tomahawk füzelerinin Doğu Akdeniz’de konuşlu USS Porter ve USS Ross Destroyerlerinden fırlatıldığı açıklanmıştı.

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