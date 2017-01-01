Rusya'dan İdlib'e saldırı: 8 ölü

ABD'nin Suriye'nin Şaryat hava üssünün Tomahawk füzeleri ile vurmasından kısa bir süre sonra Rusya uçakları da İdlib'in Hayish bölgesini vurdu. Öğle saatlerinde gerçekleşen saldırıda 8 sivilin öldüğü çok sayıda sivilin de yaralandığı açıklandı.
Sivil savunma ekiplerinin enkaz altından canlı kurtarmak için büyük çaba gösterdiği olay mahallinde yasaklanmış füze parçaları bulunduğu belirtildi.
Saldırının yapıldığı bölgenin Hama'dan gelen mültecilerin konakladığı alan olduğu bildirilirken hayatını kaybedenlerin aynı aileden olduğu öğrenildi.
BİR SAVAŞ GEMİSİ DAHA ÇANAKKALE'DEN GEÇTİ
ABD'nin Suriye'yi vurmasının ardından bölgede sıcak gelişmeler yaşanırken, Rus Donanması'na ait 'Nikolai Filchenkov'un ardından 'Admiral Grigoryeviç' savaş gemisi de Çanakkale Boğazı'nı geçerek Akdeniz'e yol aldı.
Rus Donanması'na ait 494 bordro numaralı Baş Koruma Gemisi 'Admiral Grigoryeviç' saat 12.30'da Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.
Boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönen gemi saat 14.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen gemi Ege Denizi'ne açıldı.
Rus savaş gemilerinin ABD'nin bu sabah karşı vurduğu, sıcak gelişmelerin yaşandığı Suriye'nin de bulunduğu Akdeniz'de görev yapacağı öğrenildi.
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Misafir 2 saat önceamerika ırakta yasak olan dondurulmuş petrol bombası kullandı kim ne dedi30
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Misafir 2 saat önceÜlkemize sahip çıkın.Siyonistlerin yazdığı seneryo şu an vizyonda.Rus ve Amerikan gerginliği tamamen hayal.Hala anlamadınızmı peygamberimizin bahsettiği melhamei kübraya az kaldı.10 bin kişilk daeş için dünya akdenizde. Sizce daeş içinmi ordalar? İtrail kendi sonunu hazırlıyor. Hz.Mehdinin ordusunu bekliyorum.Sonra haçlı ittifakı ve siyonistlerin cezasını kendi ellerimizle vereceğiz inşaAllah.156
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Misafir 2 saat önceİtler savaşıyor arada ölen masum insanlara oluyor abd iti rus iti hepsi aynı birde iran iti var 5 yıldr bu savaşın bitmesini istemediler630
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Misafir 2 saat önceAtlar tepisiyo olan insanlara oluyo yardim etmeseler daha iyi180
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Misafir 2 saat önceOrtam çok gergin ucu bize değmese bari30
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Misafir 3 saat önceBogazlari kapatmak lazim.ozaman evet159
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Misafir 3 saat önceSenin ne isin var Akdenizde ?90
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Misafir 3 saat önceGüç onlarda olduğu için burnumuzun dibinden gelip gidip duruyorlar...Ama Şahlanışı yakındır milletimin186
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Misafir 3 saat önceAmerika vuruyor suriyeliler ölüyor. Rusya suriyeliler i vurarak cevap veriyor. Her şartta ölen Suriyeli...540
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Misafir 3 saat önceDikkat ediyormusunuz Ne Moskovaya Tabut gidiyor ne Washingtona ölenler hep ayni Suriyeli Sunni Arap Müslümanlar Ey Amerika PYD denilen Hainlere toz kondurmuyorsun Ey Rusya Essed Cetesine Kol kanat geriyorsun!210