Rusya'dan İdlib'e saldırı: 8 ölü

ABD'nin Suriye'nin Şaryat hava üssünün Tomahawk füzeleri ile vurmasından kısa bir süre sonra Rusya uçakları da İdlib'in Hayish bölgesini vurdu. Öğle saatlerinde gerçekleşen saldırıda 8 sivilin öldüğü çok sayıda sivilin de yaralandığı açıklandı.

Sivil savunma ekiplerinin enkaz altından canlı kurtarmak için büyük çaba gösterdiği olay mahallinde yasaklanmış füze parçaları bulunduğu belirtildi.

Saldırının yapıldığı bölgenin Hama'dan gelen mültecilerin konakladığı alan olduğu bildirilirken hayatını kaybedenlerin aynı aileden olduğu öğrenildi.

BİR SAVAŞ GEMİSİ DAHA ÇANAKKALE'DEN GEÇTİ

ABD'nin Suriye'yi vurmasının ardından bölgede sıcak gelişmeler yaşanırken, Rus Donanması'na ait 'Nikolai Filchenkov'un ardından 'Admiral Grigoryeviç' savaş gemisi de Çanakkale Boğazı'nı geçerek Akdeniz'e yol aldı.

Rus Donanması'na ait 494 bordro numaralı Baş Koruma Gemisi 'Admiral Grigoryeviç' saat 12.30'da Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.

Boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönen gemi saat 14.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen gemi Ege Denizi'ne açıldı.

Rus savaş gemilerinin ABD'nin bu sabah karşı vurduğu, sıcak gelişmelerin yaşandığı Suriye'nin de bulunduğu Akdeniz'de görev yapacağı öğrenildi.