ABD'nin vurduğu üsten 24 saat geçmeden uçaklar havalandı

Suriye ordusuna ait uçaklar, ABD'nin dün 59 Tomahawk füzesiyle vurduğu Şayrat Hava Üssü'ne yaptığı saldırının üzerinden 24 saat geçmeden kalkış yaparak Humus'a hava saldırısı düzenledi.

Reuters'ın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden aktardığına göre Şayrat Hava Üssü'ndeki hasarın ölçüsü tam olarak bilinmese de, Suriye savaş uçaklarının 'imkansızı yaptığı' bildirildi.

Şayrat'tan havalanan savaş uçaklarının, Humus'un doğusunda muhaliflerin elindeki bölgeye hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.