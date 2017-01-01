08 NİSAN 2017
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şayrat hava üssü
DÜNYA

ABD'nin vurduğu üsten 24 saat geçmeden uçaklar havalandı

ABD'nin Suriye ordusuna ait Şayrat Hava Üssü'nü füzelerle vurmasının üzerinden henüz 24 saat geçmeden, savaş uçaklarının havalanarak Humus'a saldırı düzenlediği bildirildi

08 Nisan 2017 Cumartesi, 12:33:51 Güncelleme: 12:42:47 HABERTURK.COM

Suriye ordusuna ait uçaklar, ABD'nin dün 59 Tomahawk füzesiyle vurduğu Şayrat Hava Üssü'ne yaptığı saldırının üzerinden 24 saat geçmeden kalkış yaparak Humus'a hava saldırısı düzenledi.

Reuters'ın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden aktardığına göre Şayrat Hava Üssü'ndeki hasarın ölçüsü tam olarak bilinmese de, Suriye savaş uçaklarının 'imkansızı yaptığı' bildirildi.

Şayrat'tan havalanan savaş uçaklarının, Humus'un doğusunda muhaliflerin elindeki bölgeye hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

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