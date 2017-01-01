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Trump: Kuzey Kore bela arıyor

ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde gerilimin en üst düzeye ulaştığı Kuzey Kore'yle ilgili açıklamada bulundu

11 Nisan 2017 Salı, 15:27:47 Güncelleme: 15:32:19 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Kuzey Kore'yi kızdıracak açıklamalarda bulundu.

Trump, "Kuzey Kore bela arıyor. Eğer Çin yardım etmeye karar verirse, bu güzel olur. Aksi takdirde, onlar olmadan problemi çözeriz! ABD." ifadelerini kullandı. 

ABD'nin geçtiğimiz günlerde savaş gemilerini göndererek savaş sinyalleri verdiği Kuzey Kore'den, ABD'nin gemilerini Kore yarımadası yakınlarına konuşlandırmasına bugün yanıt gelmişti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, "Zalimce hareketlerinin felaket sonuçları için ABD'yi sorumlu tutacağız. Demokratik Kore Cumhuriyeti, ABD tarafından istenen savaşın herhangi bir türüne yanıt vermeye hazırdır." açıklamasında bulunmuştu.

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