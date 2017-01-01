19 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
kore trump kim jong
DÜNYA

Yalanmış meğer: ABD'nin savaş gemileri Kuzey Kore'ye gitmemiş!

Kore yarımadasına gönderildiği açıklanan ABD donanmasına ait savaş gemilerinin aslında tam tersi yönde hareket ettiği ortaya çıktı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 12:26:35 Güncelleme: 13:20:23 HABERTURK.COM

ABD ile Kuzey Kore arasında yükselen tansiyonun eşik noktalarından biri olan ABD donanmasına ait gemilerin Kore yarımadasına yönlendirildiği yönündeki açıklama yanlış çıktı. ABD'ya ait savaş gemilerinin Kuzey Kore'ye doğru değil, tam tersi yönde hareket ettiği belirtildi.

USS Carl Vinson önderliğindeki 5000 denizci ve 60 savaş uçağı taşıdığı söylenen 'armada'nın haftasonu boyunca Kuzey Kore'den uzaklaşarak daha Batı'daki Sunda Boğazı'ndan geçerek Hint Okyanusu'na açıldığı ortaya çıktı.

Gemilerin Pentagon ve Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalara karşın Endonezya kıyılarında Avustralya'yla yapılan ortak tatbikata katıldığı bildirildi. Gemilerin yeni harekete geçtiği ve bu kez Kore yarımadasına gideceği açıklandı.

ABD'de Başkan Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Savunma Bakanı James Mattis gibi isimler gemilerin Kore yarımadasına doğru harekete geçtiği bilgisini paylaşmıştı. Washington'dan yapılan açıklamaların, Kuzey Kore yönetimine gözdağı vermek için kasıtlı olarak mı yapıldığı yoksa bir plan değişikliği mi yaşandığı konusundaki bilgiler henüz netlik kazanmadı.

ABD'nin Suriye'de Şeyrat Havaüssü'nü vurmasından iki gün sonra, Başkan Trump'ın Kore açıklarına 'donanma' gönderdiğini söylemesi bir 'güç gösterisi' olarak yorumlanmıştı.

GÜN GÜN ABD-KUZEY KORE GERİLİMİ

8 Nisan: ABD ordusu, Kore yarımadasına bir grup savaş gemisi gönderildiğini açıkladı

11 Nisan: Kuzey Kore, her türlü savaşa hazır olduğunu açıkladı

15 Nisan: Kuzey Kore büyük bir askeri geçit töreni yaptı. Ülkenin kurucusu Kim İl-sung'un doğum günü kutlamaları çerçevesinde yapılan geçitte balistik füzeler sergilendi. Diğer tarafta ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Güney Kore'ye ulaştı.

16 Nisan: Kuzey Kore bir füze denemesi yaptı. Ancak ABD'li yetkililerin açıklamasına göre, deneme başarısız oldu.

17 Nisan: Kuzey Koreli üst düzey bir yetkili, ülkenin her hafta bir füze denemesi yapacağını söylerken, ABD Başkan Yardımcısı Pence bu sözlere "Trump'ı denemeyin" ifadeleriyle yanıt verdi

18 Nisan: ABD donanmasına ait Kore'ye yöneldiğini söylediği savaş gemilerinin açıklamaların aksine haftasonu boyunca Hint Okyanusu'nda olduğu ortaya çıktı

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Halep'te patlama! Ölü ve yaralılar var...
DÜNYA

Halep'te patlama! Ölü ve yaralılar var...
ABD ile Rusya'dan havada tehlikeli yakınlaşma! Tam 12 dakika boyunca...
DÜNYA

Havada tehlikeli yakınlaşma! ABD ile Rus jetleri tam ...
Çavuşoğlu: AB'nin referandumu sorgulama hakkı yok
DÜNYA

Çavuşoğlu: AB'nin referandumu sorgulama hakkı yok
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi ile ilgili açıklama!
DÜNYA

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi ile ilgili ...
Yunanistan'da askeri helikopter kayboldu!
DÜNYA

Yunanistan'da askeri helikopter kayboldu!
Rusya'dan Türkiye'ye gelen gemi battı!
DÜNYA

Rusya'dan Türkiye'ye gelen gemi battı!
Yalanmış meğer: ABD'nin savaş gemileri Kuzey Kore'ye gitmemiş!
DÜNYA

YALANMIŞ MEĞER!
Rusya'dan Türkiye'ye gelen gemi battı!
DÜNYA

RUSYA'DAN TÜRKİYE'YE GELEN GEMİ BATTI!
ABD ile Rusya'dan havada tehlikeli yakınlaşma! Tam 12 dakika boyunca...
DÜNYA

HAVADA TEHLİKELİ YAKINLAŞMA! ABD İLE RUS JETLERİ TAM 12 DAKİKA BOYUNCA...
Çavuşoğlu: AB'nin referandumu sorgulama hakkı yok
DÜNYA

ÇAVUŞOĞLU: AB'NİN REFERANDUMU SORGULAMA HAKKI YOK
Halep'te patlama! Ölü ve yaralılar var...
DÜNYA

HALEP'TE PATLAMA! ÖLÜ VE YARALILAR VAR...
Yunanistan'da askeri helikopter kayboldu!
DÜNYA

YUNANİSTAN'DA ASKERİ HELİKOPTER KAYBOLDU!