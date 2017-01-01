Yalanmış meğer: ABD'nin savaş gemileri Kuzey Kore'ye gitmemiş!

ABD ile Kuzey Kore arasında yükselen tansiyonun eşik noktalarından biri olan ABD donanmasına ait gemilerin Kore yarımadasına yönlendirildiği yönündeki açıklama yanlış çıktı. ABD'ya ait savaş gemilerinin Kuzey Kore'ye doğru değil, tam tersi yönde hareket ettiği belirtildi.

USS Carl Vinson önderliğindeki 5000 denizci ve 60 savaş uçağı taşıdığı söylenen 'armada'nın haftasonu boyunca Kuzey Kore'den uzaklaşarak daha Batı'daki Sunda Boğazı'ndan geçerek Hint Okyanusu'na açıldığı ortaya çıktı.

Gemilerin Pentagon ve Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalara karşın Endonezya kıyılarında Avustralya'yla yapılan ortak tatbikata katıldığı bildirildi. Gemilerin yeni harekete geçtiği ve bu kez Kore yarımadasına gideceği açıklandı.

ABD'de Başkan Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Savunma Bakanı James Mattis gibi isimler gemilerin Kore yarımadasına doğru harekete geçtiği bilgisini paylaşmıştı. Washington'dan yapılan açıklamaların, Kuzey Kore yönetimine gözdağı vermek için kasıtlı olarak mı yapıldığı yoksa bir plan değişikliği mi yaşandığı konusundaki bilgiler henüz netlik kazanmadı.

ABD'nin Suriye'de Şeyrat Havaüssü'nü vurmasından iki gün sonra, Başkan Trump'ın Kore açıklarına 'donanma' gönderdiğini söylemesi bir 'güç gösterisi' olarak yorumlanmıştı.

GÜN GÜN ABD-KUZEY KORE GERİLİMİ

8 Nisan: ABD ordusu, Kore yarımadasına bir grup savaş gemisi gönderildiğini açıkladı

11 Nisan: Kuzey Kore, her türlü savaşa hazır olduğunu açıkladı

15 Nisan: Kuzey Kore büyük bir askeri geçit töreni yaptı. Ülkenin kurucusu Kim İl-sung'un doğum günü kutlamaları çerçevesinde yapılan geçitte balistik füzeler sergilendi. Diğer tarafta ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Güney Kore'ye ulaştı.

16 Nisan: Kuzey Kore bir füze denemesi yaptı. Ancak ABD'li yetkililerin açıklamasına göre, deneme başarısız oldu.

17 Nisan: Kuzey Koreli üst düzey bir yetkili, ülkenin her hafta bir füze denemesi yapacağını söylerken, ABD Başkan Yardımcısı Pence bu sözlere "Trump'ı denemeyin" ifadeleriyle yanıt verdi

18 Nisan: ABD donanmasına ait Kore'ye yöneldiğini söylediği savaş gemilerinin açıklamaların aksine haftasonu boyunca Hint Okyanusu'nda olduğu ortaya çıktı