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ABD SCarl Vinson Uçak Gemisi Kore Yarımadası
DÜNYA

Pentagon'dan "Carl Vinson Uçak Gemisi" açıklaması

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis: Şimdi tam olarak dediklerimizi yapıyoruz yani geminin programını değiştirdik

20 Nisan 2017 Perşembe, 22:17:34 Güncelleme: 22:22:36 AA

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Pasifik Kuvvetleri Komutanlığının (PACOM) Kore Yarımadası açıklarına gönderdiğini açıkladığı Carl Vinson Uçak Gemisi Görev Grubu'nun bölgeye gitmediği iddialarına ilişkin, geminin daha önce duyurulduğu üzere Batı Pasifik kıyılarına yönlendirildiğini bildirdi.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Suudi Arabistan ziyareti sırasında iddialara tepki göstererek açıklamada bulundu.

Mattis, açıklamasında şunları kaydetti:

"Burada temel mesele, yaptığımız her şeyde açık olmamız. Vinson'un programını değiştireceğimizi duyurduk. Daha önce de kamuya açık bir şekilde ifade ettiğim gibi Vinson, Batı Pasifik'te aşağı yukarı manevra icra ediyordu ve şimdi tam olarak dediklerimizi yapıyoruz yani geminin programını değiştirdik. Singapur’dan ayrıldıktan sonra tek yöne doğru hareket etmesinden ziyade, o bölgedeki aşağı yönlü seyrini kısmen yerine getirecek ama Kore'ye doğru hareket ediyordu."



"KELİME OYUNUNA GİRMEYECEĞİM"

Donanmanın programları hakkında önceden bilgi verilmediğini hatırlatan Mattis, "Geminin grubunun yönünü değiştirmişken, 'değiştirmedik' gibi bir kelime oyununa girmeyeceğim." dedi.

Ayrıca, Mattis, "Vinson, Kuzeybatı Pasifik'teki müttefiklerimizin yanında durduğumuzu göstermenin bir parçası olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Pentagon'daki Pasifik Komutanlığı masasından Binbaşı Gary Ross da AA muhabirine yaptığı açıklamada, geminin şimdi Kuzeybatı Pasifik'te olduğunu ve ABD medyasındaki tartışmanın nedenini anlamadığını söyledi.

Ross, "Carl Vinson Uçak Gemisi Görev Grubu'nun o bölgeye gitmesi olağandışı bir şey değil. Zaten Vinson, o bölgede görev icra ediyor. Sadece yakın zamandaki bir programını değiştirdik ve görev güzergahı içinde bir bölgeye yönlendirdik. Bu durumda gidip gitmediği konusundaki tartışmaların nedenini bilmiyorum." şeklinde konuştu.

PACOM, 8 Nisan'da eğitim amaçlı Avustralya’ya gitmekte olan Carl Vinson Uçak Gemisi Görev Grubu'nun programının değiştirildiğini ve uçak gemisi ile beraberindeki donanma unsurlarının Batı Pasifik bölgesine yönlendirildiğini açıklamıştı.

PACOM'un bu adımı, ABD Başkanı Donald Trump tarafından da Kuzey Kore'nin füze denemeleriyle ilgili alevlenen tartışmalar kapsamında övgüyle dile getirilmişti ancak Amerikan medyasına konuşan bazı ABD'li yetkililer, görev grubunun Kore Yarımadası açıklarına gitmediğini, uçak gemisinin Kore açıklarına 4 bin mil mesafede bulunan Endonezya'daki adada demirlediğini iddia etmişti.

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