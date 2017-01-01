İsrail'den Hamas'ın açıklamasına ilk tepki

İsrail Başbakanlık Sözcüsü David Keyes, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın açıkladığı yeni vizyonu ve siyaset belgesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, Hamas'ı "dünyayı kandırmaya çalışmakla" suçladı.

Keyes, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'e karşı şiddet kullanmaya devam eden Hamas dünyayı kandırmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada ise "Hamas terör tünelleri inşa etmeyi bıraktığında bu gerçek bir değişiklik olacaktır ancak bu gerçekleşmedi." görüşüne yer verildi.