02 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İsrail
DÜNYA

İsrail'den Hamas'ın açıklamasına ilk tepki

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Keyes, Haams'ın yeni siyaset belgesini duyurmasının ardından yazılı bir açıklama yaptı

02 Mayıs 2017 Salı, 00:52:32 Güncelleme: 00:53:46 AA

İsrail Başbakanlık Sözcüsü David Keyes, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın açıkladığı yeni vizyonu ve siyaset belgesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, Hamas'ı "dünyayı kandırmaya çalışmakla" suçladı.

Keyes, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'e karşı şiddet kullanmaya devam eden Hamas dünyayı kandırmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada ise "Hamas terör tünelleri inşa etmeyi bıraktığında bu gerçek bir değişiklik olacaktır ancak bu gerçekleşmedi." görüşüne yer verildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
ABD'den vatandaşlarına Avrupa'da terör tehdidi uyarısı
DÜNYA

ABD'den vatandaşlarına terör uyarısı! Avrupa için ...
Belçikalı milletvekili Raoul Hedebouw'a bıçaklı saldırı
DÜNYA

Belçika'da milletvekili bıçaklandı!
Texas Üniversitesinde bıçaklı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
DÜNYA

ABD'de üniversite kampüsünde dehşet! Ölü ve yaralılar ...
Hamas lideri, örgütün yeni vizyonunu ve siyaset belgesini açıkladı
DÜNYA

Hamas, yeni siyaset belgesini açıkladı
Zürih'teki Türk Başkonsolosluğu'na çirkin saldırı
DÜNYA

Türk Başkonsolosluğu'na çirkin saldırı
Donald Trump'tan şaşırtan Kim Jong-un açıklaması!
DÜNYA

Donald Trump'tan şaşırtan Kim Jong-un açıklaması!
ABD'den vatandaşlarına Avrupa'da terör tehdidi uyarısı
DÜNYA

ABD'DEN VATANDAŞLARINA TERÖR UYARISI! AVRUPA İÇİN TARİH VERİLDİ
Texas Üniversitesinde bıçaklı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
DÜNYA

ABD'DE ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNDE DEHŞET! ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Belçikalı milletvekili Raoul Hedebouw'a bıçaklı saldırı
DÜNYA

BELÇİKA'DA MİLLETVEKİLİ BIÇAKLANDI!
Hamas lideri, örgütün yeni vizyonunu ve siyaset belgesini açıkladı
DÜNYA

HAMAS, YENİ SİYASET BELGESİNİ AÇIKLADI
Zürih'teki Türk Başkonsolosluğu'na çirkin saldırı
DÜNYA

TÜRK BAŞKONSOLOSLUĞU'NA ÇİRKİN SALDIRI
Donald Trump'tan şaşırtan Kim Jong-un açıklaması!
DÜNYA

DONALD TRUMP'TAN ŞAŞIRTAN KİM JONG-UN AÇIKLAMASI!