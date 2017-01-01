ABD, Esed'in iki kuzenini kara listeye aldı

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) tarafından yapılan açıklamada, Esed rejiminin, Suriye halkına yönelik süren saldırıları nedeniyle yeni yaptırım kararlarının alındığı bildirildi.

Yaptırım listesine alınan Suriye vatandaşlarının Ihab Mahluf, Iyad Mahluf, Muhammed Abbas, Samir Şakir Derviş ve Muhammed Bin-Muhammed Fris Quwaydır olduğu açıklandı. Ihab ve Iyad Mahluf'un Beşşar Esed'in ve milyarder iş adamı Rami Mahluf'un kuzenleri olduğu öğrenildi. ABD, Esed'in anne tarafından kuzeni olan Rami Mahluf'a 2008 yılından bu yana yaptırım uyguluyor.

Ayrıca, Şam merkezli Al-Ajnihah ve Barly off-shore şirketleri, Cham İslami Bankası, El-bustan Derneği ile Suriye Bilgi Teknolojileri Şirketi, ABD'nin kara listesine eklendi. Açıklamada, El-bustan Derneğine Mahluf ailesinin kontrolünde olduğu için yaptırım uygulanacağı kaydedildi.

OFAC Direktör Vekili John Smith, konuya ilişkin açıklamasında, "Suriye hükümetinin sivillere yönelik acımasız saldırıları tüm şiddetiyle devam ediyor. Suriye rejimi kendi vatandaşlarını karşı gaddar saldırılarını sürdürdükçe, ABD Hazine Bakanlığı, Esed'e yardım edenleri hedef almaya ve Suriye'deki çatışmaların sona ermesine yönelik diplomatik çabaları desteklemek için Esed rejimine yönelik siyasi baskıyı güçlendirmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Washington yönetimi, nisan başında İdlib'e düzenlenen kimyasal saldırı nedeniyle Suriye rejimine bağlı Suriye Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezinde görevli 271 Suriyeliyi daha yaptırım listesine almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise kimyasal saldırıya cevap olarak, saldırıyı gerçekleştiren uçakların inip kalktığı Şayrat Hava Üssüne füze saldırısı düzenlenmesi talimatı vermiş, böylece iç savaşın başladığı 2011'den bu yana ABD yönetimi Esed rejimine karşı ilk kez askeri bir adım atmıştı.