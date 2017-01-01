Trump'ın başı belada! FBI Direktörü'yle konuşmaları sızdı!

ABD'de Trump yönetiminin Rusya hükümetiyle bağlantılı olduğu ve Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddialarla ilgili kriz giderek derinleşiyor.

Son olaran The New York Times, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta görevine son verdiği FBI Direktörü James Comey ile Şubat ayında yaptığı bir görüşmeyi yayınladı.

Habere göre, Donald Trump Şubat ayında Oval Ofis'te görüştüğü FBI Direktörü James Comey'e, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkındaki soruşturmanın kapatılmasını istedi. Comey ise bu görüşmeyi FBI kayıtlarına geçirdi.

Comey'nin FBI kayıtlarına düştüğü nota göre Trump, FBI Direktörü'ne Flynn için; "İyi biridir, umarım konuyu kapatırsınız" dedi.

Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Trump ile Comey arasında gerçekleşen görüşmeden bir gün önce istifa etmişti. Flynn'in istifası, göreve gelmeden önce Rusya'nın ABD Büyükelçisi'yle yaptığı görüşmenin ortaya çıkmasının ardından gelmişti.

ABD basını, Trump'ın Comey ile yaptığı görüşmenin içeriğinin kanıtlanması durumunda Trump'ın yargıya müdahale etmeye çalışmaktan suçlu bulunabileceğini ve hakkında görevi suistimal davası açılabileceğini belirtti.

Beyaz Saray yönetimi ise yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı ve Donald Trump'ın Perşembe günü konuyla ilgili bir açıklama yapacağını açıkladı.