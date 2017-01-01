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Manchester Salman Abedi
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Manchester saldırganının kimliği açıklandı

İngiltere'de Manchester Arena'daki bombalı saldırıyı düzenleyen kişinin adı Salman Abedi olarak açıklandı

23 Mayıs 2017 Salı, 19:01:34 Güncelleme: 20:00:48 AA

İngiliz polisi, Manchester’daki konser salonu Manchester Arena'da dün gece gerçekleştirilen bombalı saldırının failinin 22 yaşındaki Salman  Abedi olduğunu bildirdi.

Polis açıklamasında Abedi'yle ilgili başka ayrıntıya yer verilmezken, İngiliz basınının adı açıklanmayan ABD’li yetkililere dayandırarak verdiği haberlerde Abedi'nin Muammer Kaddafi döneminde Libya'dan İngiltere'ye iltica eden bir ailenin 4 çocuğundan biri olduğu ileri sürüldü.

Manchester Arena konser salonunda dün gece ABD'li şarkıcı Ariana Grande'nin konserinin sonunda meydana gelen bombalı saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi hayatını kaybetmiş, 59 kişi de yaralanmıştı. Polis, saldırganın da patlama sırasında öldüğünü açıklamıştı.

İngiliz polisi saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen 23 yaşında bir erkeğin gözaltına alındığını duyurmuştu.

 

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YORUMLAR 7
  • Misafir 12 dakika önce
    vurun müslümana şimdi demi ey avrupaaaaaaaa zalimiiiiiiii
  • Misafir 37 dakika önce
    kendileri yapmıstı 11 eylül gibi vardır yine bir plan,bir türk atasözü derki ingilizlere asla güvenme babana güven ingilize güvenme
  • Misafir 24 dakika önce
    nasıl saçma bi benzetmedir bu böyle 'babana güven ingilizlere güvenme' babana anana herkesden çok güveneceksin babanı nasıl olurda ingilizlerle kıyaslarsın.
  • Misafir 38 dakika önce
    acaba deaş ingiltere den ne istiyor da ingiltere yapmıyor?
  • Misafir 39 dakika önce
    beliydi zaten yukleyin muslumanlarin uzerine yine politik cikarlar ugruna oyunlar donuyor
  • Misafir 40 dakika önce
    ABD'nin çocukları.Ortadoğuyu yıkıp yaktılar.Deas'ın babası ABD , anası irandır.Ama kimsenin söylemeye gücü yetmez,söyleyeni uçururlar.
  • Misafir 46 dakika önce
    ingiltere bu teröristi ibretlik idam eder..söylemedi demeyin..
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