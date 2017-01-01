İngiliz polisi, Manchester’daki konser salonu Manchester Arena'da dün gece gerçekleştirilen bombalı saldırının failinin 22 yaşındaki Salman Abedi olduğunu bildirdi.
Polis açıklamasında Abedi'yle ilgili başka ayrıntıya yer verilmezken, İngiliz basınının adı açıklanmayan ABD’li yetkililere dayandırarak verdiği haberlerde Abedi'nin Muammer Kaddafi döneminde Libya'dan İngiltere'ye iltica eden bir ailenin 4 çocuğundan biri olduğu ileri sürüldü.
Manchester Arena konser salonunda dün gece ABD'li şarkıcı Ariana Grande'nin konserinin sonunda meydana gelen bombalı saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi hayatını kaybetmiş, 59 kişi de yaralanmıştı. Polis, saldırganın da patlama sırasında öldüğünü açıklamıştı.
İngiliz polisi saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen 23 yaşında bir erkeğin gözaltına alındığını duyurmuştu.
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Misafir 12 dakika öncevurun müslümana şimdi demi ey avrupaaaaaaaa zalimiiiiiiii00
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Misafir 37 dakika öncekendileri yapmıstı 11 eylül gibi vardır yine bir plan,bir türk atasözü derki ingilizlere asla güvenme babana güven ingilize güvenme00
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Misafir 24 dakika öncenasıl saçma bi benzetmedir bu böyle 'babana güven ingilizlere güvenme' babana anana herkesden çok güveneceksin babanı nasıl olurda ingilizlerle kıyaslarsın.00
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Misafir 38 dakika önceacaba deaş ingiltere den ne istiyor da ingiltere yapmıyor?00
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Misafir 39 dakika öncebeliydi zaten yukleyin muslumanlarin uzerine yine politik cikarlar ugruna oyunlar donuyor00
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Misafir 40 dakika önceABD'nin çocukları.Ortadoğuyu yıkıp yaktılar.Deas'ın babası ABD , anası irandır.Ama kimsenin söylemeye gücü yetmez,söyleyeni uçururlar.00
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Misafir 46 dakika önceingiltere bu teröristi ibretlik idam eder..söylemedi demeyin..00