Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'li şarkıcı Rihanna ile görüştü.

Elysee Sarayında yapılan görüşmeye Macron'un eşi Brigitte Macron da katıldı.

Rihanna, görüşmenin ardından basına yaptığı kısa açıklamada "İnanılmaz bir görüşme oldu. Çok misafirperver davrandılar." dedi.

Görüşmede, dünya genelinde eğitim hakkında konuştuklarını ifade eden Rihanna, bu konuda eylül ayında bir duyuru yapacaklarını ve ekimde Afrika'da bir faaliyete imza atacaklarını söyledi.

Rihanna, 24 Haziran'da Twitter'daki hesabından, Cumhurbaşkanına, "Merhaba Emmanuel Macron, Fransa eğitim için bir fon ayıracak mı?" diye sormuştu.

Macron ile Rihanna'nın görüşmesi Fransız basınında ve sosyal medyada da geniş yer buldu.

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