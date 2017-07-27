Seçimler öncesinde eski başbakan Francois Fillon ve eşinin adının karıştığı yolsuzluk skandalıyla sarsılan Fransa, benzer yolsuzlukların önüne geçmek için önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

Fransız parlamentosunda oylanan yasa tasarısına göre, bundan böyle Fransız politikacılar eşlerini ve çocuklarını parlamento asistanları olarak çalıştıramayacaklar. Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden sonra onaylanan ilk yasalardan biri olan yasanın benzerleri Almanya gibi bazı ülkelerde de bulunuyor.

Fransa'nın eski başbakanı Francois Fillon'un ismi benzer bir skandala karışmış, Fillon hakkında eşi ve çocuklarını asistanı olarak çalıştırdığı için yasal soruşturma başlatılmıştı. Fillon, kendisine ayrılan ödenekten yüzbinlerce euroyu eşi ve çocuklarına aktarmakla suçlanıyordu.

Fransız parlamentosundaki 577 milletvekilinin asistan ve sekreterya giderleri halihazırda yıllık 130 bin euroluk bütçeleri bulunuyor. 577 parlamenterin, yaklaşık olarak 6'da 1'inin, aile üyelerini asistanı olarak çalıştırdığı biliniyor.

Fransa'nın 39 yaşındaki cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim kampanyası dönemindeki en önemli vaatlerinden biri, siyasiler tarafından yapılan hilelerin ve güvensizlik yaratan uygulamaların önüne geçmekti.