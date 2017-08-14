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ABD'den Kuzey Kore'ye gözdağı: Çok hızlı bir şekilde savaşa dönüşür

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Kuzey Kore'ye tepki gösterdi

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 23:32:39 Güncelleme: 23:41:23 Reuters

Reuters'in haberine göre; ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, " Kuzey Kore ABD'ye karşı füzeleri ateşlerse çok hızlı bir şekilde savaşa dönüşür" dedi.

Kuzey Kore, Ağustos ortasına kadar 4 adet orta menzilli balistik füzeyle ABD'nin askeri üslerinin bulunduğu Guam'ı vuracağını açıklamıştı.

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YORUMLAR 12
  • Misafir 49 saniye önce
    Müslüman olan yalan söylemeZ
  • Misafir 13 dakika önce
    Dikkat, kontrollü patlama var!
  • Misafir 13 dakika önce
    blöf çok ama yemiyor
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