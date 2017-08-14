ABD'den Kuzey Kore'ye gözdağı: Çok hızlı bir şekilde savaşa dönüşür

Reuters'in haberine göre; ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, " Kuzey Kore ABD'ye karşı füzeleri ateşlerse çok hızlı bir şekilde savaşa dönüşür" dedi.
Kuzey Kore, Ağustos ortasına kadar 4 adet orta menzilli balistik füzeyle ABD'nin askeri üslerinin bulunduğu Guam'ı vuracağını açıklamıştı.
- kuzey kore
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YORUMLAR 12
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Misafir 49 saniye önceMüslüman olan yalan söylemeZ00
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Misafir 13 dakika önceDikkat, kontrollü patlama var!00
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Misafir 13 dakika önceblöf çok ama yemiyor00