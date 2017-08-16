Kuzey Kore'nin hedef ilan ettiği ABD'ye ait Pasifik adası Guam'da Salı gecesi iki radyo istasyonundan acil durum uyarısı yayınlandı.

Gece 00.25'te bir müzik ve bir de dini radyo istasyonundan yayınlanan 'sivil tehlike uyarısı' ada sakinleri arasında panik yarattı. Yaklaşık 15 dakika süren alarmın ardından yetkililer, alarmın yanlışlıkla verildiğini ve bu hatanın bir daha tekrarlanmayacağını söyledi.

Guam İç Güvenlik Danışmanı George Charfauros yaptığı açıklamada, "Tehdit seviyesinde bir değişiklik olmadığını hatırlayın. İşimize olağan bir şekilde devam ediyoruz ve ABD Savunma Bakanlığı'nın olanaklarının adada olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta Washington ile Pyongyang arasındaki savaş tehditleri karşılıklı olarak yükselmiş, Trump'ın 'öfke ve ateş' açıklamasına Kim Jong Un, Guam'ı vurma planını açıklayarak karşılık vermişti.

Kuzey Kore dün bir açıklama daha yayınlayarak, Guam'ı vurma planını ertelediklerini ve ABD'nin faaliyetlerini izleyerek konuyla ilgili bir karar vereceklerini duyurmuştu.