İlk bilgisayarıma kavuştuğum 98 yılında, FIFA 98’le buluştum. Sonrasında yıllar boyunca FIFA’nın yüzüne bakmadık. En güzel yan topları PES’te açıp efsanevi J derbileri onda yaptık. Sonra PES çok kötü oyunlar çıkarmaya başladı ve tahtı eski sahibi geri aldı. Bu sene gelen kral bizi bir miktar mutsuz etti gerçi, azılı bir FIFA 17 oyuncusu olarak neleri iyi neleri kötü sizlere adım adım anlatacağım.



HT Cumartesi'nden İlker Karaş'ın haberi..



Geçen yılın flaş olayı Alex Hunter’ın çamurlu sahalardan profesyonelliğe uzanan hikâyesini adeta Yalan Rüzgârı izlermişçesine yaşadığımız The Journey moduydu. Hunter’ın agresif, pasif ve nötr cevaplarını seçtiğiniz ve serüvene yön verdiğiniz bu mod çok tutuldu. Bu yıl Hunter’ın serüveni devam ediyor. FIFA için beklediğimiz o sokak futbolu moduna dair küçük bir sürpriz bekliyor sizi. Oynanış yavaşlatılmış. FIFA 17’deki jet gibi kanat oyuncuları ve forvetlere istinaden artık daha yavaş.



Yetenekli oyuncular rakiplerinden bilek hareketleriyle daha kolay sıyrılabiliyor ama bu durum futbol kapasitesi düşük oyuncular için zulüm. Forvet hattınızdaki ağır topçuları bir panzer edasıyla sahada tutup son vuruşları en iyi yapacak şekilde oyunu etrafında kurmanız gerekiyor.



FIFA 17’ye göre dikine toplar artık daha kolay defansı delip geçiyor. Forvetleriniz o kadar güzel koşup defansın arkasına sarkıyor ki, gol atamasa bile seyir zevki inanılmaz pozisyonlar yakalıyorsunuz. Artık defans yapmak daha zor. Top rakipteyken formasına asılmak, itip çekmek gibi aksiyonlar daha keskin sonuç verebiliyor. Ancak topun önüne ayağınızı koymak için artık kesinlikle doğru anı beklemeniz gerekiyor. Fazla yeniliğe sahip olmayan mod ise FUT. Burada Squad Battles ve eklenen görevler bizi günlük ve haftalık sürece sokuyor. Bu istenen görevler gerçekleştikçe kimi zaman oyuncu paketleri kimi zaman oyun içi para kazanıyorsunuz.



Akıllara kazınmış neredeyse her oyuncuyu bulabildiğiniz bu ikon oyuncuları FUT modunda takımınıza ekleyebiliyorsunuz. Alan Shearer, Andriy Shevchenko, Marc Overmars, Gheorghe Hagi, Edwin van der Sar, Marco van Basten, Jay-Jay Okocha, Roberto Carlos, Ruud Gullit, Ronaldo, Ronaldinho, Pele, Maradona, Bergkamp gibi isimler yer alıyor. Yazıyı yazarken Shevchenko’nun fiyatına baktım, PS4 sürümünde 810.000 gold bu kartın. Hiç ucuz değil ama kadromda olmasını isterdim!



Bu kadar güzel detaylar anlattıktan sonra gelelim biraz can sıkan kısımlara. Oyundaki hakem hataları akıl almaz boyutta. Özellikle benim gibi FUT oyuncusu iseniz saç baş yolabilirsiniz.



Önüme geçip engelleme yapan rakibime takılan oyuncum düşünce ve topu kaptırınca oluşan atakta gol yemem, ceza sahası içinde tekme tokat dövmedikleri kalan forvetime faul verilmemesi, atağa kalkarken önüme geçip atağımı çarpışarak durduran hakem gibi türlü türlü anlamsızlıklar var. Kaleciler sokak tabiriyle ya panter ya kova.



Dünyaları verip aldığınız kaleciniz berbat goller yiyebiliyor. Uzaktan şut atmak kolaylaşmış. Bazı oyuncular kaleyi gördüğü an gol atabiliyor, önünde kaç adam olduğunun önemi yok. O adamların da pozisyon almaları çok kötü. Yapay geri zekâ eklenmiş sanki defanslara. Oyuncular arası kurulan ağ bağlantısını, hile yapmak için yavaşlatan kullanıcılar mevcut.



Hal böyleyken, “Başka futbol oyunu yok” diyenler FIFA 18’e devam edecekler. Ancak seneye bu gibi şeylerle olmaz EA’cığım. Hele ki dünyaları kazandığın FUT tarafında bari bir server oluştur bize, üzme bizi. Bir sonraki FIFA’da yine burada bu heyecanı yaşamak üzere, iyi oyunlar!