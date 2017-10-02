Asıl adı Brian Warner olan Manson, 1990'lü yıllarda tanınmaya başlayınca, ünlü oyuncu Marilyn Monroe ile seri katil Charles Manson'un adını birleştirerek kullanmaya başladı ve tüm dünyada tanındı.

— Pop Crave (@PopCrave) October 1, 2017

Sosyal medyada, Manson'un hastaneye kaldırılmadan önce üzeri örtülerek sahnede 15 dakika boyunca yatırıldığı belirtildi. Görgü tanıkları, bacağının kırılmış olabileceğini söylerken, yetkililer bir açıklama yapmadı.

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