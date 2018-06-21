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Mezun olmak üzere olan pek çok öğrenci, ileride ne yapacağını düşünür durur. Böyle durumlarda akla her zaman doktorluk, avukatlık, öğretmenlik gibi standart meslek gelse de aslında dünya üzerinde onlarca ilginç meslek var. İşte dünyanın dört bir yanından en ilginç meslekler...

Koku uzmanı

Koku uzmanları koltuk altındaki kötü kokuları engelleyen deodorantların ve ter önleyicilerin etkisini test eder. Burunlarını bu işe soktukları için hepsine teşekkür ederiz.