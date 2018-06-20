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Dünyadan şaşırtan kareler

20.06.2018 - 15:28 | Güncelleme:

Dünyanın farklı ülkelerinde çekilmiş bu fotoğraflara baktıkça şaşıracaksınız... İşte dünyanın dört bir yanında çekilen birbirinden ilginç kareler

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    Dünyanın farklı yerlerinden çekilen bu kareler hem şaşırtıyor, hem güldürüyor de düşündürüyor. İşte birbirinden ilginç o fotoğraflar...

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