6 | 18

Kendisine gençlik sırrını soranlara da cevap veren Stewart, ''İçinde çok miktarda mineral olduğu için sadece alkali su içiyorum. Hindistan cevizi yağını saçlarım, kuşburnu yağını da cildim için kullanıyorum. Bunlar benim gizli silahlarım'' diyor.