Dünyanın en çekici büyükannesi Zaklina Berrido Pisano fenomen oldu!

Zaklina Berrido Pisano en fazla 30 yaşında gösterse de aslında 48 yaşında bir büyükanne. 2 çocuğu, 2 de torunu olan Sırp büyükanne, paylaşımlarıyla ilgi görüyor