20 Ekim 2017 Cuma, 15:48:06 | Güncelleme: 21 Ekim 2017 Cumartesi, 18:02:23
HABERTURK.COM
Elektrikli arabalar günbegün daha çok tercih edilir hale geliyor ve çeşitli teşviklerle dünya genelinde ucuzluyor. Haberturk.com olarak yılık ilk iki çeyreğinde tüm dünyada 457 bin satılan elektrikli araçlar arasında en çok satan modelleri, fiyatlarını ve temel özelliklerini derledik
Dünyada pek çok ülke 20-30 yıl içerisinde fosil yakıtlı araçları tedavülden kaldırmayı planlarken otomotiv devleri de hibridle başladıkları yarışı tamamen elektrikli modellerle sürdürüyor. Çin, Avrupa ve ABD markaları arasında kıyasıya bir rekabet var.
HABERİN DEVAMI
2
2|70
Elektrikli araba piyasasında uzmanlara göre halen tam bir hakimiyet kurulabilmiş değil fakat tüketicilerin tercihleri de yavaş yavaş şekilleniyor.
3
3|70
Haberturk.com olarak yılık ilk iki çeyreğinde tüm dünyada 457 bin satılan elektrikli araçlar arasında en çok satan modelleri, fiyatlarını ve temel özelliklerini derledik.
4
4|70
VOLKSWAGEN E-GOLF - ALMANYA
HABERİN DEVAMI
5
5|70
5711 ADET
31.345 - 37.845 DOLAR
6
6|70
134 beygir gücüne sahip olan elektrikli motor kullanan önden çekişli, 4 kapılı hatchback araç saatte 136 km hıza çıkabiliyor. 0-100 kilometreye 8.5 saniyede çıkan e-Golf 35.8 kwh batarya kullanıyor ve 200 km sürüş menziline sahip.
7
7|70
ZOTYE E200 - ÇİN
HABERİN DEVAMI
8
8|70
5949 ADET
10.500 DOLAR
9
9|70
2 kapılı ve 2 kişilik minik bir model olan Çin üretimi Zotye E200 modelinde 82 beygir gücüne sahip bir motor var ve saatte 150 km. hıza çıkabiliyor. 220 volt ile 8 saatte şarj olan araç 220 km sürüş mesafesine sahip.
10
10|70
MERCEDES GLC350E - ALMANYA
HABERİN DEVAMI
11
11|70
5997 ADET
45.900 – 63.800 DOLAR
12
12|70
SUV segmentindeki hibrid araç Mercedes'in ilk yeniden şarjedilebilir modellerinden. 2017 yılında piyasaya sürülen araba 211 beygir gücünde 2 litrelik benzinli motorun yanı sıra 85 kW elektrikli motora da sahip.
13
13|70
CHANGAN BENNI - ÇİN
HABERİN DEVAMI
14
14|70
6057 ADET
< 15.000 DOLAR
15
15|70
Hızlı şarj modunda 30 dakikada pilini doldurabilen Çin üretimi aracın sürüş menzili 210 kilometre ve saatte 125 kilometre sürate ulaşabiliyor.
16
16|70
HYUNDAI IONIQ - GÜNEY KORE
HABERİN DEVAMI
17
17|70
6064 ADET
29.500 DOLAR
18
18|70
28 kWh bataryaya sahip olan 4 kapılı ve 118 beygir gücüyle gelen aracın şehir içindeki sürüş menzili 240 km, otobanda ise 210 km civarında.
19
19|70
AUDI A3 E-TRON - ALMANYA
HABERİN DEVAMI
20
20|70
6467 ADET
39.500 - 48.000 DOLAR
21
21|70
Audi'nin hibrid modeli 3 farklı seçenekle gelse de hepsi 4 silindirli 1.4 turboşarj ve 75 kwh elektrikli motor donanımına sahip. Saatte 210 kilometre hıza çıkabiliyor ve toplam 209 beygir gücünde.
22
22|70
CHERY EQ - ÇİN
HABERİN DEVAMI
23
23|70
6605 ADET
8500 DOLAR
24
24|70
BMW 330E - ALMANYA
25
25|70
7240 ADET
> 44.100 DOLAR
HABERİN DEVAMI
26
26|70
4 kapılı hibrid araç 4 silindirli, 184 beygir gücünde 2 litre benzinli motorla geliyor, aynı zamanda 87 beygir gücünde 65kW bir elektrikli donanımı var. 225 km/s maksimum sürate ulaşabilen araçta 8 de hava yastığı bulunuyor.
27
27|70
BYD SONG - ÇİN
28
28|70
6838 ADET
41.300 DOLAR
HABERİN DEVAMI
29
29|70
Build Your Dreams yani hayallerini inşa et sloganını kısaltma olarak markalaştıran üreticinin aracı, özellikle boyut olarak Volkswagen Tiguan'ı andırıyor. 4 çekişli bu hibrid SUV iki adet 150 beygir gücünde çift elektrikli motor ve 1.5 litre turbo motor kullanıyor. 0-100'e 5 saniyenin altında çıkabiliyor.
30
30|70
BYD TANG - ÇİN
31
31|70
7502 ADET
38.200 - 42.500 DOLAR
HABERİN DEVAMI
32
32|70
SUV kategorisinde çok güçlü bir hibrid olan TANG, tam 505 beygir gücünde ve bir ünlü Corvette'ten daha üstün performans sunuyor. Üstelik sadece 2 litre benzinli ve 2 elektrik motoruyla bunu gerçekleştiriyor. 4.9 saniyede 100 kilometreye çıkarak da Porsche Cayenne'in SUV modelini geride bırakıyor.
33
33|70
GEELY EMGRAND EV - ÇİN
34
34|70
7982 ADET
37.700 DOLAR
HABERİN DEVAMI
35
35|70
Çin üretimi tamamen elektrikli model 44 kWh batarya setiyle 127 beygir gücüne sahip ve 140 kilometre maksimum hıza çıkıyor. 253 km. sürüş menzili var ancak Avrupa standartlarının fiyat verim anlamında gerisinde olarak yorumlanıyor.
36
36|70
JAC İEV6S - ÇİN
37
37|70
8023 ADET
19.600 DOLAR
HABERİN DEVAMI
38
38|70
Samsung batarya kullanan araç sadece 114 beygir gücünde ve 130 kilometre sürate çıkıyor. 250 kilometrenin üzerinde sürüş menzili olan SUV'un ağırlığı ise 1.5 ton dahi değil.
39
39|70
CHEVROLET BOLT EV - ABD
40
40|70
8940 ADET
37.500 DOLAR
HABERİN DEVAMI
41
41|70
Tamamen elektrikli olan, saatte 150 km sürate çıkabilen 200 beygir gücünde Amerikan malı araç tek şarjla 380 kilometre gidebiliyor. Yarım saatlik hızlı şarj ise 145 km sürüş sağlıyor.
42
42|70
SAIC ROEWE eRX5 - ÇİN
43
43|70
9205 ADET
40 BİN DOLAR
HABERİN DEVAMI
44
44|70
Çin'in en büyük otomobil üreticisi olan Saic'in Audi Q5 izleri taşıyan hibrid SUV modeli toplam 210 beygir gücünde. Elektrikli kapasitesi düşük olsa da 1.5 TGI motor desteğiyle 200 km hıza çıkarak uzun sürüş sağlıyor.
45
45|70
MITSUBISHI OUTLANDER - JAPONYA
46
46|70
12873 ADET
35.000 - 47.000 DOLAR
HABERİN DEVAMI
47
47|70
4 çeker EURO-5/EURO-2 emisyon aralığında Japon üretimi SUV araç, 3 farklı modele sahip ve 2 litre 16v benzinli bir hibrid. Mitsubishi, aracın 2018 modelini bir öncekine göre 10 bin dolar civarı ucuza satacak. Maksimum hızı saatte 170 km ve 25 dakikada hızlı şarj edilebiliyor
48
48|70
CHEVROLET VOLT EREV - ABD
49
49|70
13018 ADET
34.000 - 38.000 DOLAR
HABERİN DEVAMI
50
50|70
1.5 litre 149 beygir gücünde içten yanmalı motorun yanı sıra 53 mil genişletilmiş sürüş sağlayan elektrikli donanımı olan araç saatte 170 kilometreye dek çıkabiliyor.
51
51|70
BMW İ3 EV / EREV - ALMANYA
52
52|70
15862 ADET
44.000 - 52.000 DOLAR
HABERİN DEVAMI
53
53|70
Yüzde 50 arttırılan batarya kapasitesiyle sürüş menzilinin 300 kilometreye çıkarıldığı araç, 170 beygir gücüne sahip ve kompakt elektrikli hibridlerin en güçlülerinden.
54
54|70
RENAULT ZOE - FRANSA
55
55|70
17180 ADET
18.000 - 34.000 DOLAR
HABERİN DEVAMI
56
56|70
Avrupa'nın sınıfında en çok tercih edilen elektrikli modellerinden biri olan ZOE serisi 400 kilometrelik sürüç menziliyle iddialı. Tabi bunu 88 beygir gücüyle maksimum 140 kilometre sürate çıkabilen düşük güç kullanımına da borçlu.
57
57|70
ZHI DOU D1/D2 - ÇİN
18717 ADET
23.000 - 30.000 DOLAR
58
58|70
Sadece 670 kiloluk iki kapılı tamamen elektrikli bu araç sadece 20 beygir gücünde, saatte 90 kilometre hıza çıkabiliyor ve 155 kilometre sürüş sağlıyor.
HABERİN DEVAMI
59
59|70
TESLA MODEL X - ABD
60
60|70
21759 ADET
79.000 - 140.000 DOLAR
61
61|70
Dünyanın en güvenli SUV modeli olarak lanse edilen araç, 10 farklı modele sahip ve 470 kilometrenin üzerinde sürüş mesafesi sağlıyor. Çift motorlu AWD modelleri toplam 762 beygir gücüne dek çıkıyor. Sürat testinte Lamborghini Aventador'u geçmişliği var.
HABERİN DEVAMI
62
62|70
TOYOTA PRIUS PRIME - JAPONYA
63
63|70
26494 ADET
27.000 - 33.000 DOLAR
64
64|70
Toyota'nın çok satan hibrid modeli 1000 kilometrenin üzerinde sürüş menziline sahip ,elektrikli modda ise 135 kilometre gidebiliyor. Hibrid sistem net 121 beygir gücünde.
HABERİN DEVAMI
65
65|70
NISSAN LEAF - JAPONYA
66
66|70
26785 ADET
30.000 - 37.000 DOLAR
67
67|70
Yüzde yüz elektrikli olan Nissan Leaf, 3 ayrı modele sahip ve 107 beygir gücü sunuyor. Ortalama 172 kilometre sürüşü var. 30 dakikanın altında şarj edilebiliyor ve saatte 150 kilometre hıza çıkıyor.
HABERİN DEVAMI
68
68|70
TESLA MODEL S - ABD
69
69|70
27014 ADET
74.500 - 135.000
70
70|70
Tek şarjla 410 ila 505 kilometre arası tek şarjla sürüş sunan Tesla'nın S serisinde 3 farklı model var. P100D modeli 100 kilometreye 2.5 saniyede çıkabilecek kadar güçlü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.