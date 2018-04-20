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6 yaşındaki kızı Willow Sage 6 ve 15 aylık oğlu Jameson Moon'la kapak pozu veren ünlü şarkıcı dergiye verdiği demeçte, "İç güzellikle ilgili yanlış olan bir şey yok, dış güzelliğin hepsi farklı renk ve boyuta sahip. Bu da güzelliğin anlamının kişiye göre değiştiğini gösterir" dedi.