Dünyanın en pahalı ve en ucuz şehri açıklandı

EIU'nun sıralaması, dünyadaki 133 şehirde bulunan ekmek, şarap, sigara ve benzin gibi 150'nin üzerindeki ürün fiyatını karşılaştırarak oluşturuluyor.

Listede son yıllarda Asya şehirlerinde hızlı yükseliş göze çarpıyor. Bugün açıklanan son listede de Singapur ilk seıara yer alırken, hong Kong ve Seul de kendine ilk 10'da yer buldu. Ancak bu sene Paris, Oslo ve Zürih gibi kentlerde yaşanan artış da dikkat çekti.

Dünyanın en pahalı şehri ünvanını Singapure alırken, onu geçtiğimiz yıla göre 5 basamak birden yükselen Paris ve yine 1 basamak yükselen Zürih takip ediyor.

Hong Kong iki sıra düşüşle dördüncülüğe inerken, Oslo ise 6 basamak zıplayarak dünyanın en pahalı beşinci şehri ünvanını aldı.

İlk 10 sıranın kalanını ise Cenevre, Seul, Kopenhag, Tel Aviv ve Sidney oluşturdu.

Avrupa ilk 10'da 5 şehirle yer aldı. Avrupa ve Asya dışında listeye giren tek şehir ise Tel Aviv oldu.

EN UCUZLAR HANGİSİ

Listeye göre dünyanın en ucuz şehri ise savaşın halen devam ettiği Şam. En ucuz şehir Şam ile Singapur arasında beş kata yakın fiyat farkı bulunıyor.

Halep'i Venezuella'daki Caracas izlerken, Kazakistan Almati, Nijerya Lagos ve Hindistan Bangalore ilk beşteki diğer şehirler.