1 | 47

Üşengeç insanların en büyük ortak başarısı, minimum hareketle hayattan maksimum verim alma uzmanı olmalarıdır. Bill Gates de "Zor bir işi yapması için her zaman tembel bir insanı seçerim. Çünkü o işi yapmanın en kolay yolunu bulur" diyerek üşengeç insanların ne kadar pratik olabileceğini onaylıyor.