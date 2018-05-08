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Amazon günümüzde 780 milyar dolar piyasa değerinde ve Bezos 132,5 milyar dolarlık servetiyle tarihin en zengin kişisi unvanını elinde bulunduruyor. Tüm bu astronomik sayılara rağmen, Bezos hâlâ müşterilerin kendisine doğrudan ulaşabilecekleri bir e-posta kullanıyor ve bu sayede Amazon servislerinin gerçek sorunlarını bizzat ona yaşayanların tecrübeleriyle saptayabiliyor.