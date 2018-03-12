HT Magazin'de yer alan habere göre, Yunus Emre Enstitüsü tarafından, son 1 yıldır dünyanın çeşitli noktalarında yürütülen ‘Anadolu’nun Renkleri’ etkinlikleri kapsamında, 10 farklı ülkeden dünyaca ünlü müzisyenler İstanbul’da buluştu.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Sanatçılar, ‘Sultan Bestekârlar’ dinletisiyle, Aya İrini’de görkemli bir gece yaşattı. Şef Musa Göçmen’in dünyanın 10 ülkesinden 12 yabancı ve 22 Türk meslektaşıyla beraber, bestekâr sultanların eserlerini icra ettiği dinleti, sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı. Yunus Emre Enstitüsü Başkan Vekili Prof. Dr. Şeref Ateş, geceyle ilgili olarak şunları söyledi:

‘DOSTLUK KÖPRÜSÜ’

“Kültürler arası dostluk köprüsüne sanatla katkıda bulunduğumuz için çok mutluyuz. ‘Anadolu’nun Renkleri’, İstanbul’dan sonra Washington ve Ottawa’da gerçekleşerek sanatseverlerle buluşmaya ve kültürel zenginliğimizi tüm dünyaya duyurmaya devam edecektir.”



Dinletinin seyircileri arasında Erkan Petekkaya ve Suat Suna da vardı. Petekkaya, “Popüler hayat aklımızı başımızdan aldı. Geçmişimizi, atalarımızı unuttuk. Bu tür konserler kültürümüzü taşıyacak etkinlikler” dedi.