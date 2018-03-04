Dünyaya açıldı, pizzaya rakip oldu

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Tabii bir diğer konu da donmuş ürünlerin pratik olması. Bu pratiklik günümüz şartlarında çalışan bireylerin çok hoşuna gidiyor. Dolayısıyla ürünlerin lezzetli olması kadar sağlıklı olması da çok önemlidir. Çünkü tüketiciler lezzetli ve sağlıklı yiyeceklerle öğünlerini geçirmek istiyor.