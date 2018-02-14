Dünyayı sarsan iddia: ABD saldırısında onlarca Rus askeri öldü!

Geçtiğimiz hafta Suriye'nin Deyrizor kentinde ABD güçlerinin düzenlediği Esad rejimin yanında savaşan 100 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Bloomberg'ün bir ABD'li ve üç Rus yetkiliye dayandırdığı habere göre, saldırıda ölenlerin bir çoğu paralı Rus askerlerdi. ABD'li yetkili saldırıda 100 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, Rus kaynaklar saldırıda 200 paralı askerin hayatını kaybettiğini söyledi.

ABD'den yapılan açıklamada 7 Şubat'ta Deyrizor'da Esad rejimin yanında savaşan güçlerin ABD ve terör örgütü YPG'nin omurgasını oluşturduğu SDG'nin ortak kullandığı üsse bir saldırı düzenlediği ve bu saldırıya yanıt verildiği açıklanmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise olayın ardından yaptığı resmi açıklamada saldırıyı doğrulamış, saldırıda 25 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Ancak açıklamada Rus askerlerden bahsedilmemişti.



Rus basınında da geniş yankı bulan haberlerin ardından konuyla ilgili gelen soruyu yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov ise ölen paralı Rus askerler hakkında yorum yapmaktan kaçındı ve Kremlin'in sadece ordu bünyasindeki Rus askerlerden sorumlu olduğunu belirtti.

Konuyu Bloomberg'e değerlendiren eski Rus diplomat Vladimir Frolov, "Bu büyük bir skandal ve şiddetli bir uluslararası kriz için neden. Ancak Rusya hiçbir şey yapmayacak" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili Kommersant'a konuşan bir Rus askeri yetkili ise Suriye'de Wagner isimli şirkete bağlı paralı Rus askerlerinin varlığını doğruladı. Rus yetkili 7 Şubat'taki saldırıda hayatını kaybedenlerin 11'inin Rus olduğunu söyledi.

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