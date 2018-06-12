Sivas'ta 'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücünün kullandığı aracı kovalayan polis ekip otosunun başka bir otomobille çarpışması sonucu 2'si polis 4 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre olay saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol uygulaması yapan polis ekipleri 24 yaşındaki Hasan Hüseyin D. idaresindeki otomobili şüphe üzerine Sivas-Ankara karayolu Galericiler Sitesi Kavşağı'nda durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Ara sokaklara kaçan Hasan Hüseyin D.'yi takibe başlayan polis memuru A.B.'nin kullandığı ekip otosu, Gültepe Mahallesi 15'inci Sokak'ta A.D.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Yaşanan kovalamaca sonucu meydana gelen kazada polis memurları A.B. ve M.K. ile diğer aracın sürücüsü ve otomobilde bulunan Y.P. yaralandı. Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaçan sürücü ise aracıyla Gültepe Mahallesi 1'inci Sokak üzerinde yakalandı. Sürücü Hasan Hüseyin D.'nin ehliyetinin bulunmadığı, aracında ise abartı egzoz bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Hasan Hüseyin D.'ye ehliyetsiz araç kullanmak, polisin "Dur" ihtarına uymamak, abartı egzoz, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek gibi suçlardan cezai işlem uygulandı.

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