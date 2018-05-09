Kulüpte uzun bir süreden sonra çok adaylı bir seçime gidildiğini belirten Özbek, şöyle konuştu: "Bu çok adaylı seçim, Galatasaray'daki demokrasi kültürünün bir tezahürüdür. Bu seçim Galatasaray'a gönül verenlerin seçimi olacaktır. Yönetim kurulu listemiz, başarılı isimlerden oluşuyor. Galatasaray'ı 3 yıl yönetmek için oylarınıza talibiz. Galatasaray'ı 3 yıl en iyi şekilde yönetmek istiyoruz. Diğer adaylar da çok değerli ve Galatasaray'ı çok seven kişilerdir. Bütün adayların üreteceği bir takım projeler olacak. Bu projeler Galatasaray'ın geleceğidir. Buradan bütün arkadaşlarıma seslenmek istiyorum, proje kimin olursa olsun sahip çıkalım."

Özbek, Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirdiğini söyleyerek, "Takımımızın yeşil sahalarda aldığı sonuçlar, kazandığı galibiyetler, sahaya yansıttığı performans hepimizi gururlandırıyor. Futbol takımını oluşturan oyuncu ve teknik heyetin bana verdiği gururu tarif etmekte zorlanıyorum. Bildiğiniz gibi iki yıllık zor bir süreç geçirdik. Bu sezonun başında oyuncu izleme ekibimizin verdiği destek sonucunda yeni bir takım kurduk. Başına da Galatasaray ile özdeşleşmiş, Galatasaray'a sayısız şampiyonluk ve zaferler kazandırmış değerli hocamız Fatih Terim'i getirdik. Kalan iki haftada takımımızın şampiyonluğa yürüşü devam edecektir. Bu başarının devamını diliyorum. Oyuncularımızın sahaya koyacağı kazanma azmi ve yüksek performans bizi 21'inci şampiyonluğa taşıyacaktır. Bunun da Galatasaray'a çok yakışacağına inanıyorum" dedi.





"PROJELERİMİZ HAZIR FAKAT ŞU DÖNEMDE KONSANTRASYONUMUZUN BOZULMAMASI LAZIM"

Özbek son olarak şu ifadeleri kullandı: "Şampiyonluğa çok yakın olduğumuz bu dönem itibarıyla seçimle ilgili çalışmalarımızın ağırlığını liglerinin tamamlanmasından sonra yapmak istiyorum. Projelerimiz hazır fakat şu dönemde konsantrasyonumuzun bozulmaması lazım. Tamamen 21'inci şampiyonluğa odaklanmalıyız. Dolayısıyla seçimi kim kazanırsa kazansın, kazanan Galatasaray olsun. Çok yaşa Galatasaray."



Dursun Özbek, konuşmasının ardından listesinde bulunan isimleri kürsüye çağırarak üyelere tanıttı.