Başaran Yatırım Holding bünyesindeki MC Havacılık Genel Müdürü Basri Demiroğlu, İran'da düşen Challenger 604 tipi özel jetle ilgili açıklamalarda bulundu. Habertürk Haber Merkezi'nden Gökha Artan'ın haberine göre; Kazadan sonra İran'a giderek incelemelerde bulunan Demiroğlu, gazetecilerin kazayla ilgili sorularını yanıtladı.

Daha önce uçağın 3 kez arıza yaptığı iddialarıyla ilgili Demiroğlu, "Biraz havacılıkla alakası olan veya uçak firmalarıyla irtibatı olan kişiler bu konuşmaları ciddiye almazlar. İnsanlar üzüntülü hallerde söylemek istemedikleri şeyleri de söyleyebilirler. Onlara da anlayış göstermek lazım. Akrabalarını kaybettiler o yüzden o üzüntüyle belki normalde söylemek istemedikleri şeyleri söylüyor olabilirler" dedi.

"2 UÇAĞA 6 KİŞİLİK BAKIM EKİBİ"

"Bizim uçağımız temiz, diri bir uçaktı. Biz de şaşkınlık içindeyiz" diyen Demiroğlu, uçağın bakımıyla ilgili şunları kaydetti: "Normalde bir uçağa bir uçak teknisyeni alınır. Bizde 2 uçağa 6 uçak teknisyeni var. SHGM'den onaylı denetlemeleri yapılan bakım yetkimiz var. SHGM mütemadiyen denetler. Uçağın büyük bakımlar daha önce burada da oldu, yurtdışında da oldu. Bunların hepsi evraklarla da kanıtlı hepsi, ortaya çıkacaktır. Gerek uçuş ekibinin eğitim ve evrakları konusunda gerek bakım ekibimizin bakımlarının konusunda bir soru işaretimiz yok. Tüm havacılık firmalarında olduğu gibi havacılık kuralları gereği sıkı denetimler geçiriyoruz. Bu yetkileri alabilmek için tecrübeli bir bakım ekibimiz var" dedi.

"ACİL İNİŞ TALEP ETMİYOR"

Uçağın pilotlarının 36 bin feet yükseklikten 38 bin feet tırmanmak için hava trafik kontrolöründen izin talep ettiğini belirten Basri Demiroğlu "38 bin feet yüksekliğe geldiğinde ise alçalma talep ediyor. Ondan sonra ise ani bir düşüş yaşıyor. Pilotlar herhangi bir arıza bildirmiyor. Acil iniş talep etmiyor. Kazanın neden olduğuna ilişkin bizim elimiz de net bir bilgi yok. Gerçekler incelemeden sonra ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

PİLOT TEKNİK ARIZA BİLDİRDİ Mİ?

İran Havacılık Kurumu'nun "Türk pilotun bölgedeki Hava Trafik kontrol Merkezi'yle temasa geçerek teknik arıza yaşadığını ve alçalması gerektiğini söylediği" yönündeki açıklamalarıyla ilgili Demiroğlu, "Ben arıza deklare ettiğini duymadım ama olabilir de yok da demiyorum. CVR'den (kara kutu) çıkacak hepsi. FDR ve CVR (kara kutular) sağlam olarak alındı. Şu anda SHGM kaza kırım ekibi burada artı İran sivil havacılığı kaza ekibi de burada beraber çalışıyorlar. FDR ve CVR sağlam şekilde çıktı. Gerekli incelemeler ve raporlar yapılacak. CVR'da hepimiz konuşmaları duyacağız. FDR'da bütün uçuş parametrelerini göreceğiz en doğru konuşmayı o zaman yapabileceğiz. Bence FDR ve CVR bilgileri ortaya çıktıktan ve kaza kırım raporu resmi kurumlar tarafından ortaya çıktıktan her şeyi hepimiz öğreneceğiz" şeklinde konuştu.

PİLOTLARIN TECRÜBELERİ HAKKINDA

MC Havacılık Genel Müdürü Basri Demiroğlu, "Kaptan pilotumuz Beril Gebeş 4 bin 500 toplam uçuş saati vardı. İkinci pilot Melike Kuvvet'in daha önce özel jet tecrübesi olmamıştı ama Ayjet'te eğitmen pilot olarak görev yapıyordu. Askeriyede tecrübesi var ve biz de kendisini iş jeti eğitime gönderdik Eylül 2017'de. Orada simülatör eğitimini başarıyla bitirdi" diye konuştu.

Kara kutuların Kanada'ya gönderilip gönderilmeyeceği konusunda Demiroğlu,"O bizim müdahale edebileceğimiz bir konu değil. Kaza kırım ekibinin kararı, kara kutudan çıkan sonuçlar okunurken biz de şirket olarak orada bulunmayı talep edeceğiz" diye cevap verdi.

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