Başaran Yatırım Holding bünyesindeki MC Havacılık Genel Müdürü Basri Demiroğlu, İran'da düşen Challenger 604 tipi özel jetle ilgili açıklamalarda bulundu. Habertürk Haber Merkezi'nden Gökha Artan'ın haberine göre; Kazadan sonra İran'a giderek incelemelerde bulunan Demiroğlu, gazetecilerin kazayla ilgili sorularını yanıtladı.
Daha önce uçağın 3 kez arıza yaptığı iddialarıyla ilgili Demiroğlu, "Biraz havacılıkla alakası olan veya uçak firmalarıyla irtibatı olan kişiler bu konuşmaları ciddiye almazlar. İnsanlar üzüntülü hallerde söylemek istemedikleri şeyleri de söyleyebilirler. Onlara da anlayış göstermek lazım. Akrabalarını kaybettiler o yüzden o üzüntüyle belki normalde söylemek istemedikleri şeyleri söylüyor olabilirler" dedi.
"2 UÇAĞA 6 KİŞİLİK BAKIM EKİBİ"
"Bizim uçağımız temiz, diri bir uçaktı. Biz de şaşkınlık içindeyiz" diyen Demiroğlu, uçağın bakımıyla ilgili şunları kaydetti: "Normalde bir uçağa bir uçak teknisyeni alınır. Bizde 2 uçağa 6 uçak teknisyeni var. SHGM'den onaylı denetlemeleri yapılan bakım yetkimiz var. SHGM mütemadiyen denetler. Uçağın büyük bakımlar daha önce burada da oldu, yurtdışında da oldu. Bunların hepsi evraklarla da kanıtlı hepsi, ortaya çıkacaktır. Gerek uçuş ekibinin eğitim ve evrakları konusunda gerek bakım ekibimizin bakımlarının konusunda bir soru işaretimiz yok. Tüm havacılık firmalarında olduğu gibi havacılık kuralları gereği sıkı denetimler geçiriyoruz. Bu yetkileri alabilmek için tecrübeli bir bakım ekibimiz var" dedi.
"ACİL İNİŞ TALEP ETMİYOR"
Uçağın pilotlarının 36 bin feet yükseklikten 38 bin feet tırmanmak için hava trafik kontrolöründen izin talep ettiğini belirten Basri Demiroğlu "38 bin feet yüksekliğe geldiğinde ise alçalma talep ediyor. Ondan sonra ise ani bir düşüş yaşıyor. Pilotlar herhangi bir arıza bildirmiyor. Acil iniş talep etmiyor. Kazanın neden olduğuna ilişkin bizim elimiz de net bir bilgi yok. Gerçekler incelemeden sonra ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.
PİLOT TEKNİK ARIZA BİLDİRDİ Mİ?
İran Havacılık Kurumu'nun "Türk pilotun bölgedeki Hava Trafik kontrol Merkezi'yle temasa geçerek teknik arıza yaşadığını ve alçalması gerektiğini söylediği" yönündeki açıklamalarıyla ilgili Demiroğlu, "Ben arıza deklare ettiğini duymadım ama olabilir de yok da demiyorum. CVR'den (kara kutu) çıkacak hepsi. FDR ve CVR (kara kutular) sağlam olarak alındı. Şu anda SHGM kaza kırım ekibi burada artı İran sivil havacılığı kaza ekibi de burada beraber çalışıyorlar. FDR ve CVR sağlam şekilde çıktı. Gerekli incelemeler ve raporlar yapılacak. CVR'da hepimiz konuşmaları duyacağız. FDR'da bütün uçuş parametrelerini göreceğiz en doğru konuşmayı o zaman yapabileceğiz. Bence FDR ve CVR bilgileri ortaya çıktıktan ve kaza kırım raporu resmi kurumlar tarafından ortaya çıktıktan her şeyi hepimiz öğreneceğiz" şeklinde konuştu.
PİLOTLARIN TECRÜBELERİ HAKKINDA
MC Havacılık Genel Müdürü Basri Demiroğlu, "Kaptan pilotumuz Beril Gebeş 4 bin 500 toplam uçuş saati vardı. İkinci pilot Melike Kuvvet'in daha önce özel jet tecrübesi olmamıştı ama Ayjet'te eğitmen pilot olarak görev yapıyordu. Askeriyede tecrübesi var ve biz de kendisini iş jeti eğitime gönderdik Eylül 2017'de. Orada simülatör eğitimini başarıyla bitirdi" diye konuştu.
Kara kutuların Kanada'ya gönderilip gönderilmeyeceği konusunda Demiroğlu,"O bizim müdahale edebileceğimiz bir konu değil. Kaza kırım ekibinin kararı, kara kutudan çıkan sonuçlar okunurken biz de şirket olarak orada bulunmayı talep edeceğiz" diye cevap verdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.