2 | 10

Takvim'in haberine göre; Kara Kartal'ın yıldızı Dusko Tosic, jestlerin efendisi olup çıktı! Daha önce eşi Jelena Karleusa'ya 300 bin TL'lik lüks bir cip 460 bin TL'lik pırlanta bileklik hediye eden ünlü futbolcu, geçtiğimiz ay da 39 yaşına basan güzel yenge için 880 bin TL'lik bir spor otomobil satın almıştı.