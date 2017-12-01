Duygu Özaslan, Mehmet Ali Erbil'i ifşa etti! Duygu Özaslan kimdir?

Çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil, sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'a Instagram dm'den "Yenge bir beni takip etmemişsiniz ezik hissettim" şeklinde mesaj attı.



Duygu Özaslan, 60 yaşındaki Erbil’in kendisine attığı mesajı Instagram'ın hikaye bölümünden takipçileriyle paylaştı.





Mali’yi ifşa eden sosyal medya fenomeninin, alaycı ifadeler içeren arkadaşları ile sohbetinin ekran görüntüsünü paylaşması da dikkati çekti.

DUYGU ÖZASLAN KİMDİR?

Duygu Özaslan, 1993 yılında doğdu. YouTube üzerinde yayınladığı makyaj videolarıyla ünlenen Özaslan'ın 450 binden fazla abonesi bulunmakta. Çektiği makyaj videolarıyla sosyal medya fenomeni olan Duygu Özaslan, üniversitede bölümünü beğenmemesi nedeniyle üniversiteyi bırakmıştır.

Günümüzde ilk başlarda hobi olarak açtığı YouTube kanalında makyaj videoları paylaşan Duygu Özaslan, bu hobiyi meslek haline getiirmiştir.

Mehmet Ali Erbil

Duygu Özaslan