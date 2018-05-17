Düzce bugün ikinci iftarını yapacak. İftar saatine hazırlık yapmak isteyenler Düzce'de oruç saat kaçta açılacak, iftar saat kaçta? sorularını merak ediyorlar. Diyanet'in yayınladığı 2018 Ramazan imsakisine göre işte Düzce'de iftar ve sahur vakitleri...

Düzce iftar saati kaçta? (Düzce iftar vakti) 17 Mayıs 2018

Düzceliler ikinci iftara hazırlanıyor. Dün Düzce'de iftar saat 20.13'de yapıldı. Bugün iftar vakti ise 20.14'da olacak. Böylelikle 2. oruçta bitmiş olacak.

Düzce sahur ve imsak saati kaçta? (Düzce sahur vakit)

Düzce'de bugün sahur 03.43'e kadar gerçekleşti. Okunan ezanın ile birlikte ikinci oruca niyet edildi. 18 Mayıs 2018 Cuma günü sahur 03.41'e kadar olacak. İmsak saat 03.41'de gerçekleşecek.

DÜZCE RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diyanet takvimine göre Düzce Ramazan imsakiye saati aşağıdadır. Düzce için iftar ve sahur vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı resmi web sitesinden alınmaktadır.

DÜZCE Merkez İller ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AĞRI AKSARAY AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN BALIKESİR BARTIN BATMAN BAYBURT BİLECİK BİNGÖL BİTLİS BOLU BURDUR BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DENİZLİ DİYARBAKIR DÜZCE EDİRNE ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM ESKİŞEHİR GAZİANTEP GİRESUN GÜMÜŞHANE HAKKARİ HATAY IĞDIR ISPARTA İSTANBUL İZMİR KAHRAMANMARAŞ KARABÜK KARAMAN KARS KASTAMONU KAYSERİ KIRIKKALE KIRKLARELİ KIRŞEHİR KİLİS KOCAELİ KONYA KÜTAHYA MALATYA MANİSA MARDİN MERSİN MUĞLA MUŞ NEVŞEHİR NİĞDE ORDU OSMANİYE RİZE SAKARYA SAMSUN SİİRT SİNOP SİVAS ŞANLIURFA ŞIRNAK TEKİRDAĞ TOKAT TRABZON TUNCELİ UŞAK VAN YALOVA YOZGAT ZONGULDAK İlçe MERKEZ AKÇAKOCA CUMAYERİ ÇİLİMLİ GÖLYAKA GÜMÜŞOVA KAYNAŞLI YIĞILCA

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:44 05:30 12:58 16:52 20:13 21:52 2 17.05.2018 Perşembe 03:43 05:29 12:58 16:52 20:14 21:53 3 18.05.2018 Cuma 03:41 05:29 12:58 16:52 20:15 21:55 4 19.05.2018 Cumartesi 03:40 05:28 12:58 16:53 20:16 21:56 5 20.05.2018 Pazar 03:38 05:27 12:58 16:53 20:17 21:58 6 21.05.2018 Pazartesi 03:37 05:26 12:58 16:53 20:18 21:59 7 22.05.2018 Salı 03:36 05:25 12:58 16:54 20:19 22:00 8 23.05.2018 Çarşamba 03:34 05:25 12:58 16:54 20:20 22:02 9 24.05.2018 Perşembe 03:33 05:24 12:58 16:54 20:21 22:03 10 25.05.2018 Cuma 03:32 05:23 12:58 16:54 20:21 22:04 11 26.05.2018 Cumartesi 03:31 05:22 12:58 16:55 20:22 22:06 12 27.05.2018 Pazar 03:30 05:22 12:58 16:55 20:23 22:07 13 28.05.2018 Pazartesi 03:28 05:21 12:59 16:55 20:24 22:08 14 29.05.2018 Salı 03:27 05:21 12:59 16:56 20:25 22:10 15 30.05.2018 Çarşamba 03:26 05:20 12:59 16:56 20:26 22:11 16 31.05.2018 Perşembe 03:25 05:20 12:59 16:56 20:26 22:12 17 01.06.2018 Cuma 03:24 05:19 12:59 16:56 20:27 22:13 18 02.06.2018 Cumartesi 03:24 05:19 12:59 16:57 20:28 22:14 19 03.06.2018 Pazar 03:23 05:18 12:59 16:57 20:29 22:15 20 04.06.2018 Pazartesi 03:22 05:18 13:00 16:57 20:29 22:17 21 05.06.2018 Salı 03:21 05:18 13:00 16:58 20:30 22:18 22 06.06.2018 Çarşamba 03:20 05:17 13:00 16:58 20:31 22:19 23 07.06.2018 Perşembe 03:20 05:17 13:00 16:58 20:31 22:20 24 08.06.2018 Cuma 03:19 05:17 13:00 16:58 20:32 22:20 25 09.06.2018 Cumartesi 03:19 05:17 13:01 16:59 20:32 22:21 26 10.06.2018 Pazar 03:18 05:17 13:01 16:59 20:33 22:22 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 03:18 05:16 13:01 16:59 20:33 22:23 28 12.06.2018 Salı 03:17 05:16 13:01 16:59 20:34 22:24 29 13.06.2018 Çarşamba 03:17 05:16 13:01 17:00 20:34 22:24 30 14.06.2018 Perşembe 03:17 05:16 13:02 17:00 20:35 22:25

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