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e-Devlet üzerinden soyağacı sorgulamak için ilk önce www.turkiye.gov.tr adresine girmeniz gerek. Daha sonra karşınıza çıkan giriş ekranından T.C ve e-Devlet şifrenizi yazarak giriş yapınız. Daha sonra fotoğrafta görüldüğü gibi ana sayfa üzerindeki arama butonuna "Soy" yazarak ilgili sayfaya gitmenin en kestirme yoluna ulaşmış olacaksınız. "Soy" yazdıktan sonra alt kısımda çıkan Alt-Üst soy bilgisi sorgulama butonuna tıklayarak ilgili sayfaya ulaşacaksınız.