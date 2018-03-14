E-devlet üzerinden kamu kurum ve kuruluşlarına gitmeden bir çok bürokratik işlemini yapabilen vatandaşlara yeni kolaylıklar gelmeye devam eidyor. e-Devlet üzerinden adli sicil kaydı, maaş bordosu, ikametgah ve SGK bilgileri gibi bir çok detaya ulaşan vatandaşlar için yelpaze büyüyor. e devlet son olarak soyğacı sorgulama ile herkesin dfikkatini çekerken, miras sorgulama hizmeti de hemen arkasından geldi. E-devlet'in son hizmeti ise vasiyetname sorgulama işlemi olacak.

E-DEVLET MİRAS SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden miras sorgulama işlemini gerçekleştirebilmek için e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. E-Devlet şifreniz yoksa bu hizmetten ve diğer hizmetlerden faydalanabilmek için en yakın PTT şubesinden şifrenizi alabilirsiniz. E-Devlet şifresi olan vatandaşlar, e-Devlet'in resmi internet sitesine (https://www.turkiye.gov.tr/) T.C. Kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile giriş yaptıkran sonra arama butonuna "Veraset İlami Sorgulama" yazdıktan sonra hizmeti görebilecekler.

Daha sonra gelen pencerede miras sorgulama yapabilmek için 'Miras Bırakan T.C. Kimlik Numarası"nı yazması gerekiyor. Ardından sorgula butonuna bastıktan sonra miras sorgulama işlemi gerçekleştirilebilecek.

Miras sorgulama sayfası üzerinden hizmet ile ilgili şu açıklama yapıldı:

"Yargı birimlerinden alınan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talepleri UYAP üzerinden elektronik ortamda 06.03.2015 tarihinden itibaren verilmeye başlanmıştır. 16.12.2016 tarihinden itibaren yargılamayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda yukarıdaki koşula uyan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” ve Mirasçılık Belgesinin İptali” kararları bu hizmet üzerinden görüntülenebilecektir.

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VASİYETNAME NASIL SORGULANIR?

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, mirasçılık belgesinin "e-Devlet"ten alınmasına yönelik uygulamanın ardından vasiyetnamelerin de elektronik ortamdan verilmesi için çalışma başlattı.

Başkanlık, çalışmalarını tamamladığı uygulamanın hayata geçirilmesi için "e-Devlet"e bildirimde bulundu.

Böylece, Adalet Bakanlığının "e-Devlet" üzerinden sunduğu hizmetler arasına kısa süre içerisinde vasiyetname alınması da eklenecek. Kullancılar, oluşturulacak alana vatandaşlık numarası ile giriş yaparak vasiyetname sorgulatabilecek.

Uygulama ile noterlerin verdiği, mahkeme kararıyla açılan vasiyetnamelere ulaşılabilecek.

Yeni uygulama 1 Ocak 2017 tarihi ve sonrasını kapsayacak.

Vasiyetname sorgulama yakın zamanda e-Devlet'e entegre edilecek. Entegre edildiği zaman detaylar ortaya çıkacak. Büyük ihtimalle https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden kullanıcı girişi yaptıktan sonra kurumlardan "Adalet Bakanlığı" butonuna tıkladığınızda "Vasiyetname sorgulama" hizmetini bu bölümünde görebileceksiniz.

E-DEVLET HİZMETLERİ NELERDİR?

- e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşlara verilen hizmetler genel olarak şöyle gruplandırılabilir:

- Bilgilendirme hizmetleri

- Entegre elektronik hizmetler

- Ödeme işlemleri

- Kurum ve kuruluşlara kısa yollar

- Bunun yanı sıra kamu kurumları arasında bilgi ve belgelerin paylaşımı e-Devlet Kapısı tarafından sunulan hizmetler ile sağlanmaktadır

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