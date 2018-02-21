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E-Devlet İletişim ve Yardım Merkezi

E-Devlet resmi internet sayfasında e-Devlet İletişim ve Yardım Merkezini görebilirsiniz. İletişim ve Yardım Merkezi bağlantısına tıkladıktan sonra vatandaşlar için hizmete sunulmuş olan yardım sekmeleri karşınıza çıkacaktır. Bu sayfa aracılığıyla e-Devlet ile ilgili genel bilgilere, Hızlı Çözüm Merkezine, İletişim Formuna, Blog, Sosyal medya hesapları ve e-Katılımcılığa ulaşabilirsiniz. Her sekme içerisinde vatandaşlar için özenle oluşturulmuş yardım içerikleri bulunmaktadır. Probleminizi doğru belirleyip, ona göre İletişim ve Yardım Merkezine girerseniz. Probleminize hemen çözüm bulabilirsiniz.E-Devlet İletişim ve Yardım Merkezi

E-Devlet resmi internet sayfasında e-Devlet İletişim ve Yardım Merkezini görebilirsiniz. İletişim ve Yardım Merkezi bağlantısına tıkladıktan sonra vatandaşlar için hizmete sunulmuş olan yardım sekmeleri karşınıza çıkacaktır. Bu sayfa aracılığıyla e-Devlet ile ilgili genel bilgilere, Hızlı Çözüm Merkezine, İletişim Formuna, Blog, Sosyal medya hesapları ve e-Katılımcılığa ulaşabilirsiniz. Her sekme içerisinde vatandaşlar için özenle oluşturulmuş yardım içerikleri bulunmaktadır. Probleminizi doğru belirleyip, ona göre İletişim ve Yardım Merkezine girerseniz. Probleminize hemen çözüm bulabilirsiniz.