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E DEVLET SOY AĞACI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e Devlet soyağacı sorgulama (Alt Üst soy bilgisi) işlemleri nasıl yapıldığına dair sırasıyla anlatalım.

Vatandaşların soy bilgisini daha detaylı ve derin bir şekilde görüntüleyebilmesi için oluşturulan Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama hizmetini kullanmak için ilk olarak birçok kamu ve devlet hizmetinin ücretsiz ve hızlı bir şekilde gerçekleştirildiği e-Devlet sistemine giriş yapmak gerekiyor.