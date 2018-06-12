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FIFA 19 - EA

Bu yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'ni bünyesine katarak seriye belki de zirve yaşatacak olan EA, E3'te yaptığı tanıtımda, Active Touch System, Dynamic Tactics ve Timed Finishing özelliklerini tanıttı. Daha iyi top kontrolü, yıldız oyuncuların karakteristiklerini daha iyi yansıtan bir oyun sistemi, maç içerisinde taktik değişikliği kolaylaştıran bir arayüz ve isteğe bağlı olarak aktif edilen yeni nesil şut çekme özelliği ile FIFA 19, 25 Eylül'de PC, PS4, XOne ve Switch platformları için gelecek.