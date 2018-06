19 | 20

The Last of Us Part II - Sony

Bu yılın sonlarında PS4 için satışa sunulacak olan The Last of Us Part II'da, ilk oyunun hikayesinin üzerinden 5 yıl sonrasını görüyoruz. Ellie'yi dünyanın yeni düzenine ayak uydurmuş şekilde izleyeceğimiz yapım, yine gizliliğin ön planda olduğu bir oynanış sunacak.