Anthem - EA
EA'nin aksiyon rol yapma oyunu Ahthem uzun zamandır bekleniyordu. Açık bir dünyada, hiçbir ara yükleme olmadan rol alabieceğimiz yapım, E3'te EA'nin en çok üzerinde durduğu oyun oldu. Javelin adlı zırhlarla ister havada ister denizde hareket edebildiğimiz Anthem, çoklu oyuncuya odaklı bir oynanış sunuyor. 22 Şubat 2019'da piyasaya sürülecek olan yapımda oyuncular, bulundukları gezegendeki şeytani varlıkları avlamaya çalışıyor.
Assassin's Creed Odyssey - Ubisoft
Seriyi Antik Yunan'a taşıyacak olan Assassin's Creed Odyssey'in belki de en dikkat çekici yeniliği, Spartalılar ve Atinalıların 150'ye 150 kişilik savaşlarında bulunma fırsatı sunacak olması... Ayrıca yeni oyunda, seride bir ilk olarak ana karakter seçimi tamamen kullanıcıya bırakılıyor. Oyuncular birebir aynı hikayeyi ister Alexios ile ister de Kassandra ile oynayabilecek. Assassin's Creed Odyssey, 5 Ekim'de raflarda yer alacak. Yeni oyun UPlay'de 209 TL fiyat etiketiyle ön siparişe açılmış durumda.
Battlefield 5 - EA
Hakkında çok da fazla bilgi bulunmayan Battlefield 5'de belki de en önemli detay, PUBG ve Fortnite gibi Battle Royale moduna sahip olacak olması. Call of Duty'nin de izlediği bu yoldan giden Battlefield 5'de İkinci Dünya Savaşı'na, şu ana kadar görülmemiş grafik kalitesiyle geri döneceğiz. Yeni yapım 19 Ekim'de oyuncularla buluşacak.
Command & Conquer Rivals - EA
Mobil oyun severlere müjde! Command and Conquer Rivals, Android ve iOS platformları için geliyor. Yıllardır özellikle PC platformunda eksikliği çekilen Command and Conquer adı, görünen o ki mobil dünyada konuşulmaya devam edecek. Yeni yapım bu yıl içinde satışa sunulacak.
Cyberpunk 2077 - CD Projekt
Witcher serisinin yapımcısı tarafından geliştirilen Cyberpunk 2077, E3'te tanıtıldığından bu yana oyun dünyasının gündeminden düşmedi. Oyun müthiş atmosferi ve çarpıcı gelecek kurgusuyla dikkat çektiği gibi, ardındaki ekibin ne gibi sürprizlere imza atacağı da merak konusu. Yeni yapımın PC, PS4 ve XOne platformları için bu yıl satışa sunulması öngörülüyor.
Death Stranding - Kojima Productions / Sony
MGS gibi oyun dünyasında unutulmayacak bir seriye imza atmış olan Hideo Kojima'nın, Konami ile yollarını ayırdıktan sonraki ilk oyunu olma özelliğini taşıyan Death Stranding, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Norman Reedus gibi Hollywood aktörlerini bir araya getiriyor. Ayrıca ünlü yönetmen Guillermo del Toro da oyunda önemli bir rolde karşımıza çıkacak. Death Standing'in bu yıl içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Devil May Cry 5 - Microsoft
Capcom tarafından geliştirilse de Xbox One için tanıtımı Microsoft cephesi tarafından gerçekleştirilen Devil May Cry 5'de ana karakter yine Nero olacak. Yapım, 2019'un başında PC, PS4 ve XOne için satışa sunulacak.
Doom Eternal - Bethesda
Hakkında çok az bilgi olan yeni Doom, 2016'da satışa sunulan yapımdan 2 kat fazla düşmanla gelecek! Üstelik bu defa cehennemi Mars'ta değil, Dünya'da yaşayacağız. Oyun hakkında önümüzdeki dönemde daha çok bilgi ortaya çıkacak.
Elder Scrolls VI - Bethesda
E3'te adeta şov yapan Bethesda, belki de en ilgi gören tanıtımlardan birine Elder Scrolls VI duyurusuyla imza attı. Kısacık bir video ve aşina olduğumuz Elder Scrolls meldisiyle tanıtılan yapım hakkında neredeyse hiçbir bilgi yok. Ancak bu kadar içerikle bile şimdilerde oyun dünyası Elder Scrolls VI'yı konuşuyor.
Fallout 76 - Bethesda
Online hayatta kalma oyunu olarak duyurulan Fallout 76, Fallout 4'ün haritasından tam 4 kat büyük bir harita sunacak. Serinin meraklıları başta olmak üzere RPG severler için de heyecan verici olan Fallout 76, 14 Kasım'da yayınlanacak.
FIFA 19 - EA
Bu yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'ni bünyesine katarak seriye belki de zirve yaşatacak olan EA, E3'te yaptığı tanıtımda, Active Touch System, Dynamic Tactics ve Timed Finishing özelliklerini tanıttı. Daha iyi top kontrolü, yıldız oyuncuların karakteristiklerini daha iyi yansıtan bir oyun sistemi, maç içerisinde taktik değişikliği kolaylaştıran bir arayüz ve isteğe bağlı olarak aktif edilen yeni nesil şut çekme özelliği ile FIFA 19, 25 Eylül'de PC, PS4, XOne ve Switch platformları için gelecek.
Forza Horizon 4 - Microsoft
Bir yarış oyununda şimdiye dek görülmüş en iyi yarış atmosferini sunmayı amaçlayan Forza Horizon 4, PC (Windows 10) ve XOne için 2 Ekim'de raflarda olacak. 4K desteği ve geniş araç yelpazesiyle Forza Horizon 4, modifiye seçenekleri de sunacak.
Gears of War 5 - Microsoft
XOne ve PC (Windows 10) için geliştirilen Gears of War 5, serinin önceki oyunlarından farklı olarak kadın ana karakterle yola devam ediyor. Her zaman olduğu gibi grafik konusunda en iddialı yapımlardan biri olacak olan yeni Gears of War ile birlikte yeni bir Xbox'ın da geliştirilmekte olduğu duyuruldu. Gears of War 5, 2019'da satışa sunulacak.
Halo Infinite - Microsoft
Sadece XOne için değil PC (Windows 10) için de geliştirildiği duyurulan Halo Infinite için çok az bilgi mevcut. Bunlardan biri de yapımcıların, "Halo evrenindeki en büyük macera" söylemi.
Just Cause 4 - Microsoft
Microsoft tarafından tanıtımı yapılan Just Cause 4, PC, PS4 ve XOne için 4 Aralık'ta oyun severlere buluşacak. Yine ana karakter Rico Rodriguez ile Güney Amerika'da soluksuz bir maceraya atılacağımız yapım hakkında detaylı bilgi verilmedi.
Rage 2 - Bethesda
E3'te oyun severleri en çok heyecanlandıran oyunlardan biri olan Rage 2, dev bir harita, bu haritanın üzerinde çok geniş bir yıkım olanağı, bolca aksiyon ve eğlenceli bir oynanış vadediyor. Müthiş grafikleriyle Rage 2, 2019'un ilkbaharında PC, PS4 ve XOne için satışa sunulacak.
Resident Evil 2 Remake - Sony
Resident Evil 7 ile büyük başarı yakalayan Sony, Resident Evil 2'yi tozlu raflardan çıkarıp yeniden ele aldığını duyurdu. Korku türündeki yeni yapım 25 Ocak 2019'da satışa sunulacak.
Shadow of the Tomb Raider - Microsoft
Microsoft cephesi tarafından tanıtılan Shadow of the Tomb Raider'da Lara Croft, yine yağmur ormanlarının içerisine dalacak ve burada aksiyonu stratejiyle buluşturarak düşmanlarını avlayacak. Yeni yapım 14 Eylül'de PC, PS4 ve XOne için raflarda yer alacak.
The Last of Us Part II - Sony
Bu yılın sonlarında PS4 için satışa sunulacak olan The Last of Us Part II'da, ilk oyunun hikayesinin üzerinden 5 yıl sonrasını görüyoruz. Ellie'yi dünyanın yeni düzenine ayak uydurmuş şekilde izleyeceğimiz yapım, yine gizliliğin ön planda olduğu bir oynanış sunacak.
Wolfenstein Youngblood - Bethesda
Wolfenstein serisinde yola Youngblood ile devam ediliyor. E3'ye yayınlanan tanıtım videosunda iki ana karakterin de kadın olduğu (ikiz kardeşler) gözlerden kaçmayan yapım hakkında detaylı bilgi henüz verilmiş değil.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.