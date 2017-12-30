Cadde’nin haberine göre, bir arkadaşı ile buluşmak üzere tek başına alışveriş merkezine gelen Ebru Akel, buluşma öncesinde mağazaları dolaşıp alışveriş yapmayı ihmal etmedi.



2017 yılını geriye bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde oldukça keyifli olan Akel, "Benim ve ailem için güzel bir yıl oldu. Umarım tüm güzellikleriyle 2018 yılı da herkes için huzur, sağlık ve bol bereketli bir yıl olur" açıklamasında bulundu.

Yeni yılı evde ailesi ile birlikte karşılayacağını belirten güzel sunucu, "Geçmişte olduğu gibi ailecek evde toplanıp keyifli bir gün geçirmeyi planlıyoruz" dedi.

ebru akel