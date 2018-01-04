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Sanat camiasında 90’lı yıllardan bugüne kadar magazin gündemini meşgul eden pek çok polemik yaşandı. Bu polemiklerin kimisi müzik listelerindeki ‘birincilik atışması’ yüzünden çıkarken, kimisi de canlı yayındaki hakaret içerikli benzetmelerden kaynaklandı. HT Magazin, geçmişten günümüze araları açık olan ünlü isimleri araştırdı.