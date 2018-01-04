Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe’nin 25 yıllık, Seda Sayan’la Lerzan Mutlu’nunsa 5 yıllık küslükten sonra barışmaları yeni yılın ilk günlerine damgasını vurdu. Öte yandan hâlâ küs olan ünlüler de var. İşte o isimler...
Sanat camiasında 90’lı yıllardan bugüne kadar magazin gündemini meşgul eden pek çok polemik yaşandı. Bu polemiklerin kimisi müzik listelerindeki ‘birincilik atışması’ yüzünden çıkarken, kimisi de canlı yayındaki hakaret içerikli benzetmelerden kaynaklandı. HT Magazin, geçmişten günümüze araları açık olan ünlü isimleri araştırdı.
ÇEYREK ASIR SÜRDÜ
Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe’nin 25 yıl öncesine dayanan küslüğüne, Tilbe’nin o dönem Minik Serçe ile aşk yaşayan merhum sanatçı Uzay Heparı ile tek gecelik bir aşk yaşaması gerekçe gösterilmişti.
Çeyrek asırdır konuşmayan ikilinin arasındaki buzlar, Tilbe’nin önceki gün aldığı çiçek ve çikolatayla Aksu’nun Kanlıca’daki yalısına gitmesiyle eridi. Tilbe barışmalarını, “Geç oldu, güç olmadı çok şükür” diye yorumladı.
DAVET KRİZİ 16 YILI DEVİRDİ
Kadir İnanır, 1998’de ‘Marziye’ dizisinde başrolü paylaştığı Gülben Ergen’i 2002’de Fatsa’da bir etkinliğe davet etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.