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Polat, ertesi gün ise şu açıklamayı yaptı: “Araç birden durunca arkadaşımı aradım ‘Ya benzin bitti ya da araç hararet yaptı’ dedim. O da ‘hararetse su dök’ dedi. Dalgınlıkla yakıt deposuna su boşalttım. Meğer benzinim bitmiş.”