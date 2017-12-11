Ebru Şallı ile evli ve 2 çocuk babası Uğur Akkuş geçen Temmuz'dan bu yana aşk yaşıyordu. Posta'nın haberine göre, 10 yıllık eşi Gonca Akkuş ile boşanma davası devam eden Uğur Akkuş'un, Ebru Şallı'dan ayrıldığı iddia edildi.

Uğur Akkuş sevgilisi Ebru Şallı'dan 15 gün önce ayrılmış ve ortalıktan kaybolmuş.

ebru şallı

Uğur Akkuş