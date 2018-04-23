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Ebru Şancı Instagram hesabından Hadise'ye, "İyi hoş kızsın da bacaklar yeminle Roberto Carlos gibi" yazdı. Bu yorum takipçilerini de ikiye böldü. Bir kısım Ebru Şancı'ya destek verirken bazı kişiler de Hadise'nin fiziğinin kötü olmadığını yorumladı.

