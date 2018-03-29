Cadde'nin haberine göre, Ece Erken, sabah saatlerinde geldiği alıvşeriş merkezinde oğlu Eymen ile birlikte bir restoranda kahvaltı yaptı. Anne-oğul, daha sonra eğlence merkezine geçip vakit geçirdi.

Yaklaşık üç saat kaldığı alışveriş merkezinden kendi aracıyla ayrılan sunucu, “Arkadaşlar hava çok soğuk, Eymen üşümesin. Daha sonra uzun uzun konuşuruz” dedi.