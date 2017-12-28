Stil danışmanı Ece Sükan 2014’te evlendiği Ümit Benan’dan 1.5 ay önce boşandı. Ece Sükan ve modacı Ümit Benan, 7 Şubat 2014'te, sade bir törenle Amerika'da evlenmişti.

Posta'nın haberine göre, çiftin evlendiğini bazı yakın arkadaşları bile sosyal medyadan öğrenmişti. Ece Sükan ile Ümit Benan 2 kez boşanma aşamasına gelmiş daha sonra tekrar barışmıştı. Çift 1, ay önce boşandı.

Ece Sükan, Hello Dergisi’ne “Birbirimize olan gerçek ve saf sevgimiz sürüyor. Gerisi teferruat” dedi.

Ece Sükan

Ümit Benan