Karşılaşmaya servis hataları yaparak giren rakibi karşısında Meliha İsmailoğlu ile etkili olan Eczacıbaşı VitrA, 4-2'lik üstünlüğü yakaladı. Larson'un skora katkı vermesiyle de kontrolü elinde tutan Eczacıbaşı VitrA, teknik molayı 12-8 önde geçti. Rasic'in servis turunda toparlanan ve 4-1'lik seri yakalayan VakıfBank, skoru 13-12'ye getirdi. Gözde Kırdar ve Rasic'in sayılarıyla maçta ilk kez öne geçen (19-20) VakıfBank, bloklarda da başarı sağlayınca seti 25-22 kazanarak, 1-0 öne geçti.
İkinci sete iyi bir giriş yapan VakıfBank, Rasic'in blokları, Gözde Kırdar'ın da sayılarıyla 4-0'lık üstünlüğü elde etti. Boskovic-Larson ikilisiyle rakip savunmayı aşan Eczacıbaşı VitrA, 4-0'lık seri bularak skorda dengeyi yakaladı: 4-4. Rasic-Kübra Çalışkan ikilisinin bloklarıyla rakibine kolay sayı şansı vermeyen VakıfBank, teknik molayı 3 sayı farkla önde girdi: 9-12. Rakibinin manşet hatalarını Gözde Kırdar ve Ting ile sayıya çeviren VakıfBank, seti 25-18 kazandı ve skoru 2-0'a getirdi.
Üçüncü sete iyi başlayan taraf yine VakıfBank oldu ve rakibinin manşet hataları sonrasında skoru 11-6'ya getirdi. Eczacıbaşı VitrA, Boskovic'in sayılarıyla 5-0'lık seri bularak skorda dengeyi sağlasa da teknik mola 12-11 VakıfBank üstünlüğüyle geçildi. Takımların kolay sayı ürettiği bu dakikalarda Larson ve Boskovic ile üst üste sayılar bulan Eczacıbaşı VitrA, 20-17 öne geçti. Ting ve Rasic'in performansıyla farkın daha fazla açılmasına izin vermeyen VakıfBank, 23-22'lik skorla yeniden üstünlüğü eline aldı. Büyük çekişmenin yaşandığı son bölümde VakıfBank, özellikle Rasic'in etkili oyunuyla seti 32-30, maçı da 3-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü.
Kupayı 6. kez kazanma başarısı gösteren VakıfBank, bu sonuçla 2019 CEV Kupası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.
Finalin "en değerli oyuncusu" seçilen VakıfBank'tan Zhu Ting'e ödülünü, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ verdi.
SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Onur Hoşnut
ECZACIBAŞI VİTRA: Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Meliha İsmailoğlu, Beyza Arıcı, Ognjenovic (Şebnem Simge Aköz, Ezgi Dilik, Adams, Güldeniz Önal, Hande Baladin)
VAKIFBANK: Naz Aydemir Akyol, Gözde Kırdar, Rasic, Sloetjes, Ting, Kübra Çalışkan (Gizem Örge Güner, Robinson, Ayşe Gürkaynak)
SETLER: 22-25, 18-25, 30-32
SÜRE: 90 dakika (27, 26, 37)
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