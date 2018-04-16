Turuncu-beyazlı takımın liberosu Simge Şebnem Aköz ile ABD'li oyuncusu Rachael Adams, CEV Kupası zaferi ve ligdeki play-off final serisiyle ilgili soruları yanıtladı.
CEV Kupası'nı müzelerine götürerek bu sezon ilk hedeflerini gerçekleştirdiklerini dile getiren Simge, "Hedeflediğimiz ilk kupa Kadınlar CEV Kupası'ydı. Emeklerimizin karşılığını aldığımız için çok mutluyum. Çok güzel bir seyircinin önünde kupayı kazandık. Takım olarak her zaman en iyisini hedefliyoruz. Bu sene bu kadroyla bunu başarabileceğimizi gösterdik. Gelecek sezon umarım CEV Şampiyonlar Ligi'nde de önemli başarılar elde ederiz. Her zaman kupalar için mücadele edeceğiz." diye konuştu.
Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisinde karşılaşacakları VakıfBank'ın güçlü bir takım olduğunu aktaran Simge, şunları kaydetti:
"VakıfBank son yıllarda hep önemli başarılar elde ediyor. VakıfBank her zaman rakibimiz. Final oynamayı bilen bir takım. En büyük artıları bu. VakıfBank'ı bu sezon iki defa 3-0'la mağlup ettik. Ancak önceden ne yaptığınız değil finallerde ne yapacağınız önem taşıyor. Hazırlıklarımıza başladık. Umarım şampiyon oluruz."
Simge Şebnem Aköz, sezon başındaki yapılanmayla genç bir takım kurulduğunu vurgulayarak, "Yaş ortalamasının düşürülmesi adına böyle bir yeniliğe gidildi. Oyuncuların yaş ortalamasının birbirine yakın olması uyum ve arkadaşlığı olumlu anlamda etkiledi. Bu yüzden daha enerjik ve pozitif bir takımımız var. Bence başarımızın sırrı da biraz bundan kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.
Performansından memnun olduğunu belirten 26 yaşındaki oyuncu, "Umarım seyirciler de performansımdan memnundur. Güldeniz Önal gibi ekol bir oyuncunun ardından insanlara iyi bir performans izlettirmek benim için çok önemli. İzleyenlerden pozitif dönüşler almak beni mutlu ediyor. Umarım bu performansımı sürdürebilirim." değerlendirmesinde bulundu.
ADAMS: ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM
Eczacıbaşı VitrA'nın ABD'li oyuncusu Rachael Adams, CEV Kupası'nı kazanarak önemli başarı elde ettiklerini anlatarak, "Kupayı kazanmak en önemli hedeflerimizden biriydi. Gelecek sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz. Takım olarak elimizden geleni yaptık ve önemli bir başarı kazandık." şeklinde görüş belirtti.
Turuncu-beyazlı takımın yaptığı yatırımlar ve elde ettiği başarılalarla Türkiye'de voleybolun gelişmesine ve bu spora olan ilgiye önemli katkı sağladığını aktaran Adams, performansıyla ilgili de "Hep daha iyi olmak, takımıma daha çok katkı vermek için çalışıyorum. Bu sezonda iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Takımım adına elimden geleni yapıyorum." yorumunu yaptı.
Adams, VakıfBank ile play-off finalinde yapacakları maçların zor geçeceğini vurgulayarak, "Üç maçı kazananın şampiyonluğa ulaşacağı bir final serisi bizi bekliyor. İki ekip için de zorlu maçlar oynanacak. Teknik kadro ve oyuncular olarak her maça daha çok çalışarak çıkacağız." diyerek sözlerini tamamladı.
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